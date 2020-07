Ex-presidente panamenho Martinelli será julgado por corrupção

O ex-presidente panamenho Ricardo Martinelli, que já foi julgado em um caso de espionagem política após ser extraditado pelos Estados Unidos, vai enfrentar novamente a justiça, desta vez, por suspeitas de corrupção, afirmou um de seus advogados nesta quarta-feira(01).

"Foi apresentada a acusação", disse o defensor Ronier Ortiz depois de comparecer à promotoria na Cidade do Panamá.

Segundo a mídia local, Martinelli está ligado ao caso New Business, no qual se investiga a compra de um grupo editorial, supostamente com dinheiro público, durante o mandato de Martinelli (2009-2014).

O ex-presidente foi mencionado em vários escândalos de corrupção durante seu governo. Vários de seus ministros foram detidos.

Em 2018, Martinelli foi extraditado para o Panamá dos Estados Unidos, para onde fugiu em 2015, após acusações de espionagem, das quais foi absolvido em 2019 por um tribunal.

Martinelli, que ficou detido por dois anos em seu país, deve comparecer ao Ministério Público na quinta-feira.

No entanto, seus advogados garantem que ele não pode ser investigado com base no chamado princípio da especialidade, segundo o qual uma pessoa não pode ser julgada por nenhum outro fato além daquele que causou a extradição.

"Vamos lutar até a morte" apresentando "todos os recursos", disse Ortiz.

"É uma violação flagrante do princípio da especialidade, eles são corruptos e sujos no tratamento da justiça", acrescentou.