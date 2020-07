Pompeo não descarta convidar Putin a cúpula ampliada do G7

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Mike Pompeo, abriu as portas para o presidente russo Vladimir Putin participar de uma cúpula ampliada do G7 na quarta-feira, enquanto enfatiza que Washington leva as atividades de Moscou "a sério" no Afeganistão.

O presidente Donald Trump "decide se ele quer (Putin) participar da cúpula ou não. A decisão é dele", afirmou Pompeo durante entrevista coletiva.

"Certamente deixarei esse assunto para ele. Mas acho absolutamente importante que tenhamos contato mais frequente com os russos", acrescentou.

Trump, que sempre procurou se aproximar de Putin, disse no mês passado que é "senso comum" trazer a Rússia de volta para o arranjo de países mais industrializados do Grupo dos Sete (G7), apesar da expulsão de Moscou do clube depois de invadir parte da Ucrânia em 2014.

Pompeo também garantiu que os Estados Unidos foram firmes sobre as atividades de Moscou no Afeganistão.

Segundo relatos divulgados inicialmente pelo The New York Times, os serviços de inteligência russos ofereceram recompensas às milícias ligadas aos talibãs por atacarem tropas da coalizão liderada pelos EUA no Afeganistão. A Rússia e os talibãs negaram categoricamente essa informação.

Pompeo se recusou a comentar dados de inteligência, mas disse que os Estados Unidos há muito expressam sua preocupação à Rússia.

"Os russos vendem armas leves e colocam os americanos em perigo há 10 anos, e nós nos opomos a isso", disse. "Quando olhamos para informações confiáveis que sugerem que os russos estão colocando vidas americanas em risco, levamos isso a sério", acrescentou. "Devemos avisá-los, devemos falar com eles? Acho que a resposta é, claro, sim."

Os líderes do G7 (Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido) devem se reunir por videoconferência em junho, mas Trump, anfitrião do evento este ano, disse semanas atrás que planejava realizar uma cúpula pessoalmente, possivelmente em setembro.