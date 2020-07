Governo Trump deve pressionar China por Hong Kong, diz Nancy Pelosi

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, criticou nesta quarta-feira a China por aprovar uma lei de segurança que reforça seu controle sobre Hong Kong. "Continuamos a encorajar o governo (do presidente Donald Trump) a considerar todos os instrumentos disponíveis, inclusive limitações e visto e penalidades econômicas" contra Pequim por sua atuação, discursou ela nesta quarta durante sessão do Comitê de Relações Exteriores da Câmara em Washington.



Segundo Pelosi, há apoio bipartidário na Câmara e no Senado para se opor à ação chinesa na questão dos direitos humanos.



A liderança democrata disse que o governo americano "perderia toda a moral" se silenciasse a questão por causa do comércio bilateral.



Ela argumentou ainda que a aprovação da "chamada lei de segurança nacional sinaliza a morte do princípio 'um país, dois sistemas'" no país asiático.