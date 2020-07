Uma estátua para Jack Leslie, que poderia ter sido primeiro negro a jogar pela Inglaterra

Uma vaquinha foi criada na Inglaterra com o intuito de erguer uma estátua em homenagem a Jack Leslie, um jogador que poderia ter se tornado, em 1925, o primeiro negro a jogar pela seleção de seu país, antes dos técnicos descobrirem a cor da sua pele.

"Seu técnico enviou uma mensagem (à seleção) dizendo: 'Tenho um grande jogador aqui, ele deveria jogar pela Inglaterra'", relatou à BBC a neta de Jack Leslie, Lesley Hiscott.

Meia ofensivo, Leslie jogava pelo Plymouth Argyle e era o único jogador negro profissional da época.

De mãe inglesa e pai jamaicano, Leslie foi chamado para defender a Inglaterra contra a Irlanda, mas acabou sendo desconvocado em seguida.

"Alguém veio vê-lo jogar, mas não olharam para seu futebol. Só olharam para a cor de sua pele. Por causa disso, lhe negaram a chance de jogar por seu país", completou a neta.

Foi preciso esperar até 1978 para que Viv Anderson se tornasse o primeiro jogador negro a jogar na seleção inglesa.

"Não queremos apenas erguer uma estátua em homenagem a Jack Leslie, mas também usar sua história para celebrar a diversidade e combater o racismo", explica o site da "Jack Leslie Campaign", que espera arrecadar 100.000 libras (667.000 reais).

A história de Jack Leslie ganha significado particular num momento em que a legitimidade de algumas personalidades com estátuas em espaços públicos ganhou notoriedade com o movimento antirracista "Black Lives Matter", protagonista em cada partida da Premier League desde a retomada do campeonato.

"Eu nunca havia ouvido falar de Jack Leslie até duas semanas atrás", admitiu o próprio Viv Anderson, entrevistado pela BBC.

"E isso é uma vergonha, porque o que ele viveu e fez deveria estar presente no espírito de todas as pessoas de cor", completou o ex-jogador de Nottingham Forest, Arsenal e Manchester United.

Leslie, que faleceu em 1988, está representado em um quadro no Home Park do Plymouth Argyle e a sala do conselho de administração do clube leva seu nome.