Pompeo não descarta convidar Putin para cúpula ampliada do G7

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, pareceu deixar aberta a porta, nesta quarta-feira (1o), para que o presidente russo, Vladimir Putin, assista a uma cúpula ampliada do G7.

Ele insistiu, no entanto, em que Washington tem sido firme no que diz respeito às atividades de Moscou no Afeganistão.

O presidente Donald Trump "decide se quer que (Putin) assista à cúpula, ou não. Essa é sua decisão", afirmou Pompeo.

"Certamente, deixarei esse tema para ele, mas, sim, acredito que é absolutamente importante termos encontros mais frequentes com os russos", acrescentou, em entrevista coletiva.