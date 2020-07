Comunicado do Business Wire :Schlumberger Limited

Schlumberger Limited está fornecendo a seguinte divulgação de acordo com a lei 225-102-3 do Código Comercial Francês (CCF) , que exige divulgações de alguns pagamentos feitos pela Schlumberger Limited e suas subsidiárias consolidadas (juntas, a "Empresa") a governos para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2019 relacionados às "indústrias extrativistas" conforme definido e exigido sob o CCF. As listas a seguir divulgam os pagamentos feitos pela Empresa em 2019 aos governos na Bolívia, Geórgia, Marrocos, Reino Unido e Estados Unidos, em conexão com as atividades extrativistas da Schlumberger sob o FCC, incluindo a sua operação em minas de areia e barita.

Os pagamentos são divulgados em dólares americanos. Quando um pagamento ou uma série de pagamentos relacionados for menor do que o equivalente a EUR 100.000 (US$ 111.982) tais pagamentos foram excluídos (de acordo com o FCC). Os pagamentos feitos em moedas que não dólares dos Estados Unidos são convertidos com base na taxa de câmbio na taxa média anual pertinente.1

As taxas excluem as taxas incidentes sobre o consumo como, por exemplo, imposto sobre valor agregado, imposto de renda pessoa física ou impostos sobre vendas.

Ano encerrado em 31 de dezembro de 2019 (US$ em milhares)

-0- *T BolíviaRelatório do projeto ImpostosRoyalties2Licenças e TaxasDireitos à produçãoBônusMelhorias na infraestruturaDividendosTotal3 Barolivia Mine (Barita) 23.0 100.9 3,9 0 0 0 0 127,82019 total23,0100,93,90000$127,8 Relatório governamental ImpostosRoyalties2Licenças e TaxasDireitos à produçãoBônusMelhorias na infraestruturaDividendosTotal3 La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) 23,0 0 0 0 0 0 0 23,0 Servicio Nacional de Registro Y Control de la Comercialización de Minerals y Metales (SENARECOM) 0 100,9 0 0 0 0 0 100,9 Gobierno Autonomo Municipal de Oruro (GAMO) 0 0 3,9 0 0 0 0 3,92019 Total23,0100,93,90000$127,8*T

-0- *T GeórgiaRelatório do projeto ImpostosRoyalties2Licenças e TaxasDireitos à produçãoBônusMelhorias na infraestruturaDividendosTotal3 Rustaveli 0 0 98,8 3.474,3(a) 0 0 0 3.573,12019 Total0098,83.474,3000$3.573,1 Relatório governamental ImpostosRoyalties2Licenças e TaxasDireitos à produçãoBônusMelhorias na infraestruturaDividendosTotal3 Georgian Oil and Gas Corporation 0 0 84,8 3.474,3 0 0 0 3.559,1 Ministério das Finanças 0 14,0 0 0 0 0 14,0 2019 Total0098,8 3.474,3 000$3.573,1 (a) Representa pagamento em dinheiro de 54.179 barris (bbls) de óleo cru. *T

-0- *T MarrocosRelatório do projeto ImpostosRoyalties2Licenças e TaxasDireitos à produçãoBônusMelhorias na infraestruturaDividendosTotal3 COMABAR (Barita) 1.942,2 0 0 56,4 0 0 3.464,4 5.462,92019 Total1.942,20056,4003.464,4$5.462,9 Relatório governamental ImpostosRoyalties2Licenças e TaxasDireitos à produçãoBônusMelhorias na infraestruturaDividendosTotal3 Administração Geral Tributária 1.942,2 0 0 56,4 0 0 0 1.998,6 Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM) 0 0 0 0 0 0 3.464,4 3.464,42019 Total1.942,20056,4003.464,4$5.462,9*T

-0- *T Reino UnidoRelatório do projeto ImpostosRoyalties2Licenças e TaxasDireitos à produçãoBônusMelhorias na infraestruturaDividendosTotal3 Foss Mine (Barita) 29,7 114,5 4,9 0000149,0 Duntanlich (Barita) 95,1 80,8 8,5 0 0 0 0 184,4 2019 Total124,8195,213,40000$333,4 Relatório governamental ImpostosRoyalties2Licenças e TaxasDireitos à produçãoBônusMelhorias na infraestruturaDividendosTotal3 Comissão Florestal da Escócia 0 195,2 0 0 0 0 0 195,2 Agência de Proteção Ambiental da Escócia (SEPA) 0 0 12,5 0 0 0 0 12,5 Autoridade Policial da Escócia 0 0 0,9 0 0 0 0 0,9 HM Revenue and Customs 89,6 0 0 0 0 0 0 89,6 Perth & Kinross Council 35,2 0 0 0 0 0 0 35,22019 Total124,8195,213,40000$333,4*T

-0- *T Estados UnidosRelatório do projeto ImpostosRoyalties2Licençase TaxasDireitos à produção2BônusMelhorias na infraestruturaDividendosTotal3 Alma Mine (areia Frac) 1.639,9 0 1,2 0 0 0 0 1.641,1 Big Bird (Barita) 0,2 0 19,4 0 0 0 0 19,6 Greybull Mine (Bentonita) 1.315,0 142,0 7,7 119,6 0 0 0 1.584,3 Hixton Mine (areia Frac) 414,2 0 41,7 0 0 0 0 455,9 Greystone Mine (Barita) 490,0 0 10,3 0 0 0 0 500,3 Kermit Mine (areia Frac) 659,6 0 3,3 0 0 0 0 662,9 Monahans Mine (areia Frac) 1.436,1 0 2,4 0 0 0 0 1.438,5 Mountain Springs (Barita) 18,0 0 16,1 0 0 0 0 34,12019 Total5.973,0 142,0102,1119,6000$6.336,7 Relatório governamental ImpostosRoyalties2Licenças e TaxasDireitos à produção2BônusMelhorias na infraestruturaDividendosTotal Condado de Jackson 4,5 0 7,5 0 0 0 0 12,0 Administração da Saúde e Segurança nas Minas 0 0 2,1 0 0 0 0 2,1 Alma Township 31,4 0 0 0 0 0 0 31,4 Mentor Township 1.608,5 0 0 0 0 0 0 1.608,5 Curran Township 409,7 0 35,0 0 0 0 0 444,7 Condado de Ward 1.436,1 0 0 0 0 0 0 1.436,1 Comissão da Qualidade Ambiental do Texas (TCEQ) 0 0 4,1 0 0 0 0 4,1 Departamento de Transporte do Texas 0 0 0 0 0 0 0 0 Condado de Winkler 659.6 0 0 0 0 0 0 659,6 Condado de Elko 0,2 0 1,3 0 0 0 0 1,5 Condado de Lander 37,0 0 1,1 0 0 0 0 38,1 Estado de Nevada 471,0 0 8,7 0 0 0 0 479,7 Divisão da Qualidade do Ar do Wyoming 0 0 3,2 0 0 0 0 3,2 Condado de Big Horn 1.020,8 0 0 0,5 0 0 0 1.021,3 Bureau of Land Management 0 0 34,7 118,5 0 0 0 153,2 Escritório de Terras e Investimentos do Estado do Wyoming 0 142,0 3,3 0,5 0 0 0 145,8 Departamento de Resíduos Sólidos e Perigosos do Wyoming 0 0 0,2 0 0 0 0 0,2 Estado do Wyoming 294,2 0 0 0 0 0 0 294,2 Condado de Washakie 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 Divisão da Qualidade da Água do Wyoming 0 0 0,3 0 0 0 0 0,32019 Total5.973,0142,0101,5119,600 0$6.336.1*T

-0- *T Notas: 1. Os pagamentos em moedas locais são traduzidos na taxa de câmbio média para o ano. A conversão de EUR para US$ com base na taxa de 1 EUR = $ 1,119820829 e de GBP 1 = US$ 1,2772. 2. Os pagamentos de Royalty e direitos à produção são pagos em dinheiro, exceto quando observado. O valor dos direitos à produção em espécie são calculados com referência às taxas de mercado no momento do pagamento. 3. Os totais não acrescentam exatamente devido ao arredondamento. *T

Sobre a Schlumberger

A Schlumberger é a maior fornecedora mundial de tecnologia para caracterização, perfuração, produção e processamento de reservatórios para o setor de petróleo e gás. Com vendas de produtos e serviços em mais de 120 países e empregando aproximadamente 103.000 pessoas que representam mais de 170 nacionalidades ao final do primeiro trimestre de 2020, a Schlumberger fornece a gama mais abrangente de produtos e serviços do setor, desde a exploração até a produção, e soluções integradas de poro a oleoduto que otimizam a recuperação de hidrocarbonetos para proporcionar desempenho sustentável do reservatório.

A Schlumberger Limited tem escritórios executivos em Paris, Houston, Londres e Haia, e informou receitas de US$ 32,92 bilhões em 2019. Para obter mais informações, acesse www.slb.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200701005618/pt/

Simon Farrant - vice-presidente de Relações com Investidores da Schlumberger Limited Joy V. Domingo - diretor de Relações com Investidores da Schlumberger Limited

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.