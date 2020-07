Comunicado do Business Wire :Blue Ocean Robotics

Tenha a experiência de estar presente sem de fato ir a algum lugar com o novo GoBe Robots da Blue Ocean Robotics que substituem a viagem por uma presença remota. Os usuários controlam remotamente o novo robô de telepresença e têm uma sensação distinta de estar onde está o robô, pois recebem fluxos de vídeo ao vivo do local à medida que o robô se move ao redor dele. Isto permite a cooperação e a interação entre as pessoas, independentemente da distância entre elas. À medida que a pandemia de COVID-19 se espalha, os GoBe Robots também estão emergindo rapidamente como uma ferramenta eficaz na prevenção da disseminação do coronavírus, superando fronteiras fechadas, reduzindo os orçamentos de viagem, o horário de trabalho e o tempo de transporte.

Líder em robôs de telepresença, a GoBe Robots está lançando a próxima geração de robôs que melhoram o clima no mundo. "Durante a epidemia mundial do vírus, vimos um crescimento significativo de pedidos", diz Peter Juhl Voldsgaard, Diretor Executivo da GoBe Robots. "Os robôs de telepresença agora se tornaram uma tecnologia padrão que todos podem entender. Neste momento estamos levando esta experiência ao próximo nível."

A GoBe Robots possui mais de 150.000 usuários existentes de seus robôs de telepresença, que contribuem para reduções colossais de CO2. "Temos clientes que reduziram 90% de seus custos de inspeção de segurança, pois colocaram 30 robôs de telepresença em suas fábricas em todo o mundo", diz Claus Risager, Diretor Executivo da Blue Ocean Robotics. "Uma empresa na Europa com 20 funcionários viajando para a Ásia quatro vezes ao ano economiza 500.000 kg de CO2 substituindo as viagens aéreas pelo robôs de telepresença".

GoBe Robots, subsidiária da Blue Ocean Robotics, é o principal fabricante de robôs de telepresença. A empresa está presente em mais de 50 países por meio de sua rede mundial de Provedores de Soluções, número que deve mais que dobrar no próximo ano. Os robôs da empresa reduzem significativamente a emissão de CO2, ajudam na inclusão social e impedem a propagação de doenças, ao romper as cadeias de infecção.

Blue Ocean Robotics desenvolve, produz e vende robôs de serviço profissional. Além da GoBe Robots, o portfólio de marcas inclui UVD Robots, robôs móveis para desinfecção e PTR Robots, robôs móveis para tratar e reabilitar pacientes com segurança.

