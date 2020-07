Campeonato Chinês de futebol começará em 25 de julho

O Campeonato Chinês de futebol começará a ser disputado em 25 de julho, com cinco meses de atraso devido à pandemia do novo coronavírus, anunciou nesta quarta-feira a federação do país asiático (CFA).

Por motivos sanitários, as 16 equipes da Superliga chinesa serão divididas em dois grupos e jogarão somente em dois estádios, a cidade portuária de Dalian (nordeste) e em Suzhou (leste), perto de Xangai, explicou a CFA em comunicado.

O texto não informa se os jogos serão disputados com portões fechados.

Os jogadores estrangeiros que se encontram fora da China poderiam ser excluídos do torneio, já que o governo não autoriza a entrada no país de residentes estrangeiros devido à pandemia.

Nos últimos anos, Pequim fez do desenvolvimento do futebol uma de suas prioridades nacionais com o objetivo de sediar a Copa do Mundo no futuro. Com isso, diversos jogadores e técnicos estrangeiros trabalham nos clubes chineses.

A Superliga chinesa, que começaria em 22 de fevereiro, foi uma das primeiras competições esportivas do mundo a ser adiada por tempo indeterminado devido à COVID-19, que assola a China desde dezembro do ano passado.

Após vários meses de rigoroso confinamento em várias regiões do país, a pandemia foi controlada e os chineses voltam aos poucos à vida normal.

O campeonato de basquete da China foi retomado em 20 de junho, mas com portões fechados.