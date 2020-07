Comunicado do Business Wire :Excel Dryer, Inc.

O tema da higiene chegou à vanguarda na grande mídia, à medida que os planos de reabertura são introduzidos em todo o mundo. Embora as principais organizações de saúde como a Organização Mundial da Saúde (WHO), e Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CCD), recomenda o uso de secadores de mãos, as informações erradas sobre eles permanecem online e continuam sendo citadas e perpetuadas. Líderes de Excel Dryer, fabricante XLERATOR® Hand Dryers deseja enviar uma mensagem para educar os profissionais, consultores e funcionários do governo que estão criando diretrizes de reabertura e público em geral, especialmente nos tempos do COVID-19: os secadores de mãos Excel são uma solução sem necessidade de contato, é seguro, higiênico e uma maneira eficaz para que as mãos fiquem completamente secas, uma parte crítica da higiene adequada das mãos, a principal defesa contra a propagação de germes.

Kelly Reynolds, Ph.D., professor e presidente do Departamento da Faculdade de Saúde Pública Mel & Enid Zuckerman da Universidade do Arizona, ofereceu uma explicação sobre a raiz desses equívocos, afirmando que: "Os consumidores podem apenas ler [sensacionalizados] manchetes que podem influenciar a opinião pública em conclusões tendenciosas ou errôneas, [mas] o fato é que a amplitude dos dados disponíveis não favorece um método de secagem das mãos como sendo mais higiênico ou mais seguro."

Os secadores de mãos Excel oferecem uma solução sem contato com as mãos, ajudando a prevenir a contaminação cruzada entre as superfícies do banheiro e as mãos molhadas. Todos os secadores da linha Excel são higiênicos, mas foi comprovado que os secadores com HEPA adicionam outro nível de proteção. Os testes de eficiência viral conduzidos pela importante empresa independente de testes de filtros e meios aéreos, a LMS Technologies, em abril de 2020, constataram que XLERATOR®, XLERATOReco® e XLERATORsync® Hand Dryers com HEPA Filtration Systems remove 99,999% dos vírus do ar.

William Gagnon, vice-presidente de marketing e vendas da Excel Dryer, deseja corrigir desinformações e preconceitos sobre secadores de mãos. "Os secadores de mãos são higiênicos e têm sido usados para secar as mãos adequadamente há décadas. Além das principais organizações de saúde que recomendam seu uso, os secadores de mãos também oferecem benefícios significativos sobre o papel, isso é indiscutível. Por exemplo, nossos resultados de testes recentes comprovam que os secadores de mãos XLERATOR com os sistemas de filtragem HEPA removem 99,999% dos vírus da corrente de ar, algo que o papel nunca poderia fazer."

Por outro lado, as toalhas de papel podem não ser tão higiênicas quanto o público acredita. Um estudo independente mostrou 17 espécies de bactérias em toalhas de papel recicladas não utilizadas, incluindo Bacillus, que pode causar intoxicação alimentar. Após o uso, toalhas de papel úmidas são um terreno fértil para vírus e bactérias dentro e ao redor de recipientes de lixo e podem ser usadas para entupir banheiros e pias, criando um ambiente de banheiro pouco higiênico. Se as toalhas de papel estiverem esgotadas, os visitantes não poderão secar as mãos e e as mãos molhadas demonstraram 1000 vezes mais chances de transferir germes do que as mãos secas.

Gagnon concluiu: "Encorajo os membros do público e os indivíduos encarregados da criação de diretrizes, a reabrirem planos ou operações de instalações, a se aprofundarem em artigos de notícias e estudos de higiene, em vez de simplesmente acreditar em manchetes sensacionalistas e isentas de caça-cliques, fruto de resultados tendenciosos. Os secadores de mãos são seguros e higiênicos. Eles secam as mãos completamente e são uma excelente defesa contra a propagação de germes."

A Excel Dryer fabrica os melhores secadores de mãos fabricados na América há mais de 50 anos. A empresa familiar e operada revolucionou o setor com a invenção do patenteado XLERATOR® Hand Dryer criou a categoria de secador de mãos de alta velocidade e economia de energia e estabeleceu um novo padrão de desempenho, confiabilidade e satisfação do cliente. Excel Dryer se orgulha de oferecer o melhor serviço ao cliente e de fabricar produtos higiênicos, econômicos e sustentáveis dos quais as pessoas possam confiar. Disponíveis para distribuição em todo o mundo, os produtos Excel Dryer podem ser adquiridos por meio de uma rede estabelecida de representantes de vendas que contém mais de 5.000 distribuidores em todo o mundo. Saiba mais sobre Excel Dryer em exceldryer.com.

