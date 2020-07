Comunicado do Business Wire :Dole Packaged Foods

Dole Packaged Foods e Dole Asia Fresh, divisões da Dole Asia Holdings Pte. Ltd., anunciou hoje "The Dole Promise" (A promessa da Dole), que visa aumentar o acesso à nutrição sustentável, diminuir o desperdício de alimentos, as embalagens de plástico e as emissões de carbono e aumentar o valor para as partes interessadas da empresa, incluindo agricultores e acionistas.

"A promessa da Dole reflete o reconhecimento de que os 'continuar as atividades come sempre' são inaceitáveis diante de uma crise alimentar iminente e das crescentes expectativas da próxima geração", disse Pier Luigi Sigismondi, presidente da Dole Packaged Foods. "Os impactos da pandemia global da COVID-19 podem levar 265 milhões de pessoas adicionais à beira da fome até o final deste ano,1 o dobro do número do ano passado. Ao mesmo tempo, os desafios das mudanças climáticas, desperdício de recursos e declínio dos recursos naturais ainda precisam ser enfrentados. Acreditamos que é hora de mudar e estamos tomando medidas onde podemos ser mais eficazes - dentro de nossos próprios negócios."

A promessa baseia-se no espírito de 'Sampo Yoshi', uma filosofia japonesa do século XVIII que vê o bem-estar da sociedade e dos negócios como interdependente e garante que os negócios sejam benéficos para o vendedor, o comprador e a comunidade.

"O conceito vitória tripla de 'Sampo Yoshi' faz parte da cultura japonesa há séculos e agora está no coração da promessa da Dole, pois desempenhamos nosso papel em ajudar a restaurar o equilíbrio do mundo, dobrando nossa missão de colocar a saúde do planeta no centro de tudo o que fazemos ", disse Richard Toman, presidente da Divisão Dole Asia Fresh. "É uma promessa que a Dole está fazendo para fazer negócios de maneira diferente e unir forças com aqueles que estão igualmente comprometidos em trazer de volta a bondade da terra".

A promessa da Dole enquadra essa filosofia para incluir:

Melhor para as pessoas:

-- Acesso à nutrição sustentável para 1 bilhão de pessoas até 2025

-- Avançando eliminação total do conteúdo de açúcar processado em todos os produtos Dole até 2025

Melhor para o planeta:

-- Avançando para a eliminação total da perda de frutas das fazendas Dole para os mercados até 2025

-- Avançando para a eliminação total de embalagens plásticas fósseis até 2025

-- Visando eliminar as emissões líquidas de carbono nas operações da Dole até 2030

Melhor para todas as partes interessadas:

-- A Dole continuará a ter um impacto positivo em todos os agricultores, comunidades e pessoas que trabalham para a Dole - através de seu compromisso com a igualdade de oportunidades, salários dignos e um nível cada vez maior de segurança, nutrição e bem-estar. A empresa também busca promover os direitos humanos nas operações diretas e nas cadeias de suprimentos, construindo uma cultura de transparência e responsabilidade. A empresa também busca um aumento de 50% no valor de seus negócios até 2025.

O crescente problema da desigualdade alimentar, que existia antes da pandemia, atingiu proporções de crise e precisa de um esforço coletivo para resolver. O compromisso da Dole de aumentar o acesso à nutrição sustentável terá um papel, juntamente com o seu esforço para eliminar o desperdício de alimentos.

"Nossa promessa não é apenas melhorar nosso mundo hoje", disse Sigismondi. "Temos a responsabilidade de trabalhar direção a um futuro mais equitativo e sustentável para as gerações futuras."

O vídeo de lançamento, "Dear Leaders of the World" (Prezados líderes do mundo), expressa a preocupação dos jovens de hoje sobre o futuro de sua geração, se algo não mudar agora.

"A próxima geração está certa em questionar por que ignoramos problemas como as mudanças climáticas por tanto tempo. Há repercussões intergeracionais. É por isso que estamos aumentando nossos esforços em áreas importantes como reduzir as emissões de carbono e trabalhar para remover as embalagens de plástico de nossa cadeia de suprimentos. Nossa promessa coloca o coração do planeta e as pessoas no centro de tudo o que fazemos ", acrescentou Sigismondi.

Elevando a cadeia de valor de ponta a ponta

Não se pode resolver sozinho as muitas lacunas no acesso a uma boa nutrição e redução de desperdícios. A Dole está em parceria com a Solidaridad; uma organização internacional da sociedade civil com mais de cinquenta anos de experiência na criação de cadeias de suprimentos justas e sustentáveis, de produtor a consumidor, nos cinco continentes. A organização está desenvolvendo soluções inovadoras para sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis, garantindo que os agricultores e trabalhadores tenham uma renda viva, influenciem seu destino e possam produzir em equilíbrio com a natureza. A Dole também está recrutando a ajuda do Forum for the Future (Foro para o futuro), uma organização que trabalha em parceria com empresas, governos e sociedade civil para acelerar a mudança para um futuro sustentável, o Future Food Institute (Instituto de alimentos para o futuro), um centro de excelência em inteligência alimentar e ecossistema de inovação alimentar e Rocana, uma empresa de capital de risco focada em nutrição limpa e funcional.

No final deste ano, a Dole está lançando o fundo de investimento Sunshine for All? para apoiar parcerias estratégicas adicionais e investimentos estratégicos nessas áreas em todo o mundo. O fundo anual de US$ 2 milhões trabalhará com inovadores, start-ups e parceiros progressivos para ajudar a cumprir a Promessa Dole em áreas chave como produtos alimentícios, materialidade, consultoria e implementação de práticas fundamentais para ajudar a alcançar as ambições estabelecidas.

Além disso, a Dole está trazendo esses compromissos para o interior da empresa, com programas de funcionários que educam e incentivam todos os funcionários da Dole a viverem "A promessa da Dole".

Para ver todos os detalhes da promessa da Dole e do fundo de investimento Sunshine for All, visite sunshineforall.com e faça o download do documento visual promessa da Dole aqui.

Dole Asia Holdings Pte. Ltd.

Dole Asia Holdings Pte. Ltd., é líder mundial e inovador na produção e comercialização de frutas embaladas de alta qualidade e lanches saudáveis. A Dole Asia Holdings é uma das maiores produtoras e comerciantes da Ásia de frutas e legumes frescos de alta qualidade. Para saber mais, acesse dolesunshine.com ou doleintlcsr.com. As promessas da Dole pertencem aoo grupo de empresas Dole Asia Holdings e se aplicam a seus produtos, que podem ser vistos em sunshineforall.com

