Comunicado do Business Wire :Tech Data

Com a conclusão da aquisição por fundos administrados pelas afiliadas da Apollo Global Management, aTech Data (ou "Empresa") anunciou hoje que a Empresa planeja investir aproximadamente US$ 750 milhões em iniciativas de transformação digital nos próximos cinco anos. O investimento fortalecerá a estratégia da Tech Data de acelerar a inovação de maneira a proporcionarexperiências aprimoradas e maior agilidade para as empresas em todo o ecossistema de tecnologia.

"A aquisição da Tech Data pelos fundos da Apollo é um marco significativo, e o apoio ao nosso compromisso de recursos plurianual ressalta nosso foco coletivo na criação de valor a longo prazo", disse Rich Hume, diretor executivo da Tech Data. "Continuamos executando nossa estratégia de transformar nossa empresa em uma que defina um novo padrão de excelência operacional e cultural em nosso setor. Acreditamos que a Apollo será uma parceira inestimável para nos ajudar a permitir que nossos parceiros de canal tragam ao mercado os produtos e soluções de tecnologia que o mundo precisa para se conectar, crescer e avançar".

As iniciativas de transformação digital da Tech Data têm foco no fornecimento de automação, plataformas e análises de última geração, que permitirão à Empresa ser mais ágil e responsiva às necessidades em rápida evolução de seus parceiros de canal. O programa inclui a construção de uma plataforma de negócios digitais hiperescalável e um mercado digital baseado na nuvem, desenvolvido para apoiar os ambiciosos planos de crescimento da Tech Data e atender mercados emergentes de tecnologia e modelos de consumo.

"A Apollo vê a Tech Data como uma forte plataforma para crescimento significativo e diversificação adicional, e estamos comprometidos em apoiar investimentos que se baseiam nessa visão", disse Robert Kalsow-Ramos, parceiro de Capital Privado da Apollo. "Esse investimento nos próximos cinco anos ajuda a garantir que a empresa tenha os recursos necessários para lançar um ousado programa de capacitação e inovação digital que transformará a maneira como atende parceiros e funcionários de canal".

Sobre a Tech Data

A Tech Data conecta o mundo com o poder da tecnologia. Nosso portfólio de produtos, serviços e soluções completos, mão de obra altamente especializada e expertise nas tecnologias de próxima geração permitem que os parceiros de canal tragam ao mercado os produtos e soluções que o mundo precisa para se conectar, crescer e avançar. A Tech Data está classificada como n.° 90 na Fortune 500® e foi considerada como uma das Empresas Mais Admiradas do Mundo da Fortune por 11 anos seguidos. Para saber mais, visite www.techdata.com ou siga-nos no Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas dentro do significado das leis de títulos federais aplicáveis. As declarações prospectivas incluem, entre outras, declarações relacionadas ao desempenho da Tech Data. As declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas, inclusive, entre outros, fatores econômicos, concorrenciais e tecnológicos fora do controle da Apollo ou da Tech Data que podem causar resultados reais que diferem materialmente das declarações prospectivas. Você não deve depositar confiança indevida nas declarações prospectivas como uma previsão de resultados reais. A Apollo e a Tech Data se isentam expressamente de qualquer dever, obrigação ou compromisso de tornar público qualquer atualização ou revisão de qualquer declaração prospectiva contida aqui para refletir qualquer alteração nas expectativas ou eventos, condições ou circunstâncias nas quais essas declarações se baseiam.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200630006081/pt/

Bobby Eagle Diretor de Comunicação Externa, Tech Data +1 (727) 538.5864 bobby.eagle@techdata.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.