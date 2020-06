Explosão em clínica de Teerã mata pelo menos 19 pessoas

Uma grande explosão em uma clínica no norte da capital iraniana matou pelo menos 19 pessoas nesta terça-feira, informou a agência ISNA, citando serviços de socorro.

A explosão no centro de saúde Sina At'har danificou os edifícios vizinhos e causou uma espessa fumaça preta, segundo imagens da televisão.

"Uma explosão foi relatada às 20H56 (16H26 GMT) e um incêndio subsequente na clínica Sina At'har", disseram as fontes.

"A morte de 13 pessoas está confirmada. Outras seis ficaram feridas e foram transferidas" para um hospital, informaram os serviços de emergência.

O porta-voz do Corpo de Bombeiros Jalal Maleki disse à agência que outros seis corpos foram recuperados, depois que o fogo foi apagado, cerca de duas horas depois.

O saldo total subiu para 19. Quinze das vítimas são mulheres, de acordo com a televisão estatal.

Em uma entrevista à rede de televisão, Maleki explicou que a explosão ocorreu no porão da clínica, onde são armazenados os cilindros de gás.

Algumas das vítimas "estavam nos andares mais altos, onde eram pacientes que passavam por cirurgia ou eram acompanhantes", acrescentou. "Infelizmente perderam a vida devido à fumaça e ao calor", explicou.

O incidente ocorre quatro dias após uma explosão perto de um complexo militar, também em Teerã.

Um tanque de gás explodiu no sudeste da capital iraniana, no setor Parchin, perto de instalações militares inspecionadas em 2015 pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), de acordo com o Ministério da Defesa iraniano.

A explosão foi causada por um vazamento nos tanques de gás, disseram as autoridades.