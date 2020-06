Facebook proíbe rede vinculada a movimento Boogaloo da extrema-direita dos EUA

O Facebook proibiu uma rede americana "violenta" e "antigovernamental", com alguns vínculos com o movimento de extrema-direita Boogaloo, cujos apoiadores carregaram armas em protestos recentes, informou a empresa na terça-feira.

O grupo é uma facção diferenciada do movimento Boogaloo, que busca cometer atos de violência, disse o Facebook em uma postagem em seu blog, acrescentando que a ação marca o "último passo no compromisso de proibir que as pessoas que proclamam uma missão violenta" usem a plataforma social.