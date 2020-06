Comunicado do Business Wire :Kioxia Holdings Corporation

Kioxia Holdings Corporation, a líder mundial em soluções de memória, anunciou hoje a nomeação de Michael R. Splinter como diretor independente, em vigor imediatamente. Splinter tem 40 anos de experiência no setor de semicondutores e traz consigo várias experiências de tecnologia e negócios que ajudarão a promover o crescimento sustentável da Kioxia.

"Estamos contentes por receber Michael em nosso conselho durante um momento importante, conforme a Kioxia continua evoluindo como uma empresa independente", disse Nobuo Hayasaka, diretor representante, presidente e diretor executivo da Kioxia Holdings Corporation. "A combinação única do extenso conhecimento de Michael sobre o setor de semicondutores com sua liderança em grandes organizações complexas o torna uma ótima adição a um experiente conselho de diretores. Estamos ansiosos por sua valiosa perspectiva conforme a Kioxia entra em sua próxima fase de crescimento."

Splinter foi presidente e diretor executivo de Materiais Aplicados entre 2003 e 2012, e presidente do conselho de administração desde 2009 até se aposentar em junho de 2015, levando a empresa a registrar receitas e lucros durante seu mandato. Antes de se juntar à equipe de Materiais Aplicados, ele atuou na Intel Corporation como executivo. Atualmente, Splinter atua como diretor externo da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) e como presidente da NASDAQ, Inc. nos Estados Unidos. Splinter possui mestrado em engenharia elétrica e de computadores e Ph.D. honorário em engenharia elétrica e de computadores pela Universidade de Wisconsin-Madison.

"Estamos ansiosos pela participação de Mike no conselho da Kioxia", disse Stacy J. Smith, presidente executivo da Kioxia. "Mike será uma adição essencial ao nosso conselho e contribuirá muito para a nossa busca para construir uma estrutura de governança de nível internacional para unir à nossa tecnologia e posição de liderança no setor, e estou ansioso para trabalhar com ele enquanto executamos nossa ambiciosa estratégia de negócio."

"Estou animado e me sinto honrado por fazer parte do conselho da Kioxia e por colaborar com meus colegas diretores e equipe de liderança para contribuir para a missão da empresa de melhorar o mundo com memória", disse Splinter. "Durante minha carreira, tive muitas oportunidades de ajudar empresas a crescerem estrategicamente. Estou ansioso por trazer meu conhecimento e minha experiência à Kioxia como novo membro do conselho."

A Kioxia é líder mundial em soluções de memória, dedicada ao desenvolvimento, produção e venda de memória flash e unidades de estado sólido (Solid State Drive, SSD). Em abril de 2017, a Toshiba Memory, sua antecessora, foi desmembrada da Toshiba Corporation, empresa que inventou a memória flash NAND em 1987. A empresa é pioneira em soluções e serviços de memória flash de ponta que enriquecem a vida das pessoas e ampliam os horizontes da sociedade. A BiCS FLASH?, tecnologia inovadora de memória flash em 3D da Kioxia, está definindo o futuro do armazenamento em aplicativos de alta densidade, inclusive em smartphones avançados, PCs, SSDs, automóveis e centros de dados.

