Zanardi segue em estado grave após nova cirurgia

O ex-piloto de Fórmula 1 e campeão paralímpico italiano Alex Zanardi, gravemente ferido após sofrer um acidente de paraciclismo há duas semanas, segue em coma induzido e entubado, informou nesta terça-feira o Hospital de Siena, um dia após a realização de uma nova cirurgia no cérebro.

"Vinte e quatro horas após a operação, o paciente apresenta condições clínicas estagnadas e uma evolução estável do ponto de vista neurológico, com um quadro que segue sendo grave", escreveu o Hospital Santa Maria alle Scotte em boletim médico publicado nesta terça-feira.

Os médicos explicaram que Zanardi, 53 anos, segue hospitalizado em terapia intensiva, "permanecendo em coma induzido e entubado, com prognóstico conservador".

O hospital informou que, em comum acordo com a família, não serão mais publicados boletins médicos enquanto não houver uma evolução significativa do estado de saúde do ex-piloto de Fórmula 1.

Na segunda-feira, o hospital explicou que novos exames de imagens revelaram "uma evolução do estado do paciente que fez necessária uma segunda intervenção neurocirúrgica".

Zanardi ficou gravemente ferido em 19 de junho, quando perdeu o controle de sua bicicleta pedalada com as mãos durante uma competição numa estrada da Toscana. O italiano colidiu com um camião que vinha no sentido contrário, sofrendo várias fraturas na face.

Após ter as duas pernas amputadas em 2001 após sofrer um grave acidente de automobilismo, Zanardi se tornou um ícone do esporte paralímpico mundial, conquistando quatro medalhas de ouro e duas de prata nos Jogos Olímpicos de 2012 e 2016, além de 10 títulos mundiais, todos no paraciclismo.