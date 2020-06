Hong Kong publica nova lei de segurança nacional horas após aprovação pela China

Horas após a China aprovar uma lei de segurança nacional para Hong Kong, o governo do território publicou o documento completo, revelando o escopo de uma legislação que impõe até prisão perpétua.



A lei criminaliza atividades secessionistas, subversivas e terroristas em Hong Kong, bem como atos de conluio com forças estrangeiras que coloquem em risco a segurança nacional.



Também capacita o governo central a supervisionar o policiamento de atividades subversivas na ex-colônia britânica e, em alguns casos, intervir diretamente.



O Congresso Nacional do Povo, legislativo da China, também se reserva o direito de interpretar a lei, o que significa que Pequim tem a palavra final sobre como ela é implementada, em vez dos tribunais de Hong Kong.