Nova York impõe quarentena a visitantes de 16 estados dos EUA

O estado de Nova York vai exigir quarentena de visitantes de 16 estados dos Estados Unidos onde as infecções por COVID-19 estão aumentando, anunciou o governador Andrew Cuomo nesta terça-feira.

"Agora temos 16 estados que atendem aos critérios de quarentena (...), 16 estados estão agora sujeitos a quarentena em Nova York", disse o governador.

Cuomo anunciou na semana passada uma primeira lista com oito estados do sul e oeste do país, incluindo Flórida e Texas.

Agora, visitantes da Califórnia, Nevada, Geórgia, Iowa, Idaho, Louisiana, Mississippi e Tennessee também ficarão em quarentena por 14 dias se viajarem para Nova York.

Os 16 estados afetados pela medida representam quase metade da população do país.

O governador de Connecticut, Ned Lamont, disse no Twitter que ampliou a lista para os mesmos estados.

O anúncio ocorre no momento em que Nova York, que foi o epicentro da pandemia com mais de 20.000 mortos, registra uma queda nos casos de COVID-19, enquanto os estados mencionados sofrem um grande surto da doença.

Essas restrições mostram uma mudança radical na propagação do coronavírus nos EUA, pois há algumas semanas vários estados exigiam quarentena para quem chegasse de Nova York.

Cuomo disse que essas medidas buscam manter os níveis de contágio e hospitalização baixos em Nova York, à medida em que avança em uma recuperação lenta e cautelosa.

Na semana passada, ele havia dito que os visitantes dos estados afetados que violarem as regras de auto-confinamento estariam sujeitos a uma ordem judicial de quarentena obrigatória auto-financiada, além de multas de US$ 2.000 pela primeira violação e US$ 5.000 se acontecesse uma segunda vez.