Comunicado do Business Wire :Smiths Detection

A Smiths Detection, líder mundial em tecnologias de detecção e triagem, anuncia hoje que firmou um contrato para adquirir a PathSensors, uma empresa líder em soluções de biotecnologia e testes ambientais com sede em Baltimore (EUA). A aquisição expande os recursos de detecção da Smiths Detection em todo o espectro CBRNE (químico, biológico, radiológico, nuclear e explosivo) para responder rapidamente a ameaças emergentes.

A PathSensors fornece soluções de detecção de patógenos e ameaças biológicas altamente sensíveis e de alta velocidade e desenvolveu um método robusto em campo para identificar ameaças biológicas em minutos. A empresa compartilha uma base de clientes semelhante à da Smiths Detection para a detecção de ameaças químicas, além de oferecer um mercado de uso final expandido para mercados de segurança adjacentes, como segurança alimentar e agrícola.

A PathSensors oferece vários ensaios que já estão disponíveis, em dados de velocidade e sensibilidade verificados independentemente, que oferecem uma oportunidade de desenvolver seu potencial futuro. A transação permitirá à Smiths Detection acelerar sua posição nos recursos de detecção biológica, importantes tanto em nossos mercados atuais quanto futuros.

"A aquisição da PathSensors nos permitirá ampliar nossas capacidades de detecção dentro do espectro biológico, que está se tornando mais relevante no ambiente atual", disse Roland Carter, presidente da Smiths Detection. "Isso é consistente com nossa abordagem para aumentar nosso foco em investir seletivamente em tecnologia e inovação com o objetivo de nos aproximar de nossos clientes e expandir a novos mercados."

O contrato está sujeito às condições habituais de desfecho e espera-se que seja concluído nas próximas quatro semanas.

Sobre a Smiths Detection

A Smiths Detection, parte do Smiths Group, é líder mundial em tecnologias de detecção e triagem de ameaças para os mercados de aviação, portos e fronteiras, defesa e segurança urbana. Nossa experiência e história ao longo de mais de 40 anos na linha de frente nos permite oferecer as soluções necessárias para proteger a sociedade de ameaças e passagens ilegais de explosivos, armas proibidas, contrabando, produtos químicos tóxicos e narcóticos. Para mais informações, acesse www.smithsdetection.com ou siga-nos no LinkedIn em www.linkedin.com/company/smiths-detection

Sobre a PathSensors

A PathSensors é uma empresa líder em soluções de biotecnologia e testes ambientais, que fornece soluções de alta velocidade e alta sensibilidade para detecção de patógenos e prevenção de ameaças. As soluções da PathSensors podem detectar uma grande variedade de ameaças, incluindo antraz, ricina, ébola, salmonela, phytophthora, ralstonia e muito mais. Acesse a PathSensors em www.PathSensors.com

