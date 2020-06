Nova York impõe quarentena a visitantes de 16 estados dos EUA

O estado de Nova York vai exigir quarentena de visitantes de 16 estados dos Estados Unidos onde as infecções por COVID-19 estão aumentando, anunciou o governador Andrew Cuomo nesta terça-feira.

"Agora temos 16 estados que atendem aos critérios de quarentena (...), 16 estados estão agora sujeitos a quarentena em Nova York", disse o governador.

Cuomo anunciou na semana passada uma primeira lista com oito estados do sul e oeste do país, incluindo Flórida e Texas.

A nova lista inclui agora a Califórnia, o estado mais populoso, e os 16 estados incluídos representam uma população total equivalente a quase metade da população dos EUA.