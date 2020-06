Comunicado do Business Wire :Kioxia Holdings Corporation

A Kioxia Holdings Corporation, líder mundial em soluções de memória, anunciou hoje que espera concluir a aquisição dos negócios de unidade de estado sólido (SSD) da LITE-ON Technology Corporation, a Solid State Storage Technology Corporation e suas empresas afiliadas, em 1.º de julho de 2020. A empresa celebrou um contrato de compra de ações em 30 de agosto de 2019 em conexão com a aquisição. Agora, ambas as partes estão seguindo os procedimentos necessários para fechar a transação em 1.º de julho de 2020.

Como a demanda por SSDs continua a aumentar com a rápida expansão esperada nos próximos anos com a escalada da transformação digital, essa aquisição permitirá à Kioxia fortalecer significativamente seus negócios de SSDs e ajudar a atender ao crescimento projetado da demanda.

"Na Kioxia, continuamos a acelerar nosso foco em nossos negócios de SSD, especialmente na crescente área de computação em nuvem", disse Nobuo Hayasaka, presidente e CEO da Kioxia Holding Corporation. "Esta é uma aquisição emocionante para nós. As excelentes capacidades da Solid State Storage Technology Corporation, juntamente com a nossa memória flash principal e a tecnologia SSD, trarão oportunidades significativas de sinergia e nos permitirão fornecer soluções de valor agregado aos nossos clientes. Aumentaremos nossa posição de liderança no mercado global de SSD e trabalharemos para desenvolver novas infraestruturas de ICT impulsionadas por data centers de IA, 5G, IoT e Cloud."

A Kioxia planeja manter os negócios da Solid State Storage Technology Corporation sob suas marcas existentes.

Sobre a Solid State Storage Technology Corporation

Fundada em: Dezembro de 2019 Sede: Taipei, Taiwan Presidente e CEO: Charlie Tseng (efetivo a partir de 1.º de julho de 2020)

Informações adicionais sobre: www.ssstc.com.

Sobre a Kioxia GroupA Kioxia é líder mundial em soluções de memória, dedicada ao desenvolvimento, produção e venda de memória flash e unidades de estado sólido (Solid State Drive, SSD). Em abril de 2017, a Toshiba Memory, sua antecessora, foi desmembrada da Toshiba Corporation, empresa que inventou a memória flash NAND em 1987. A empresa é pioneira em soluções e serviços de memória flash de ponta que enriquecem a vida das pessoas e ampliam os horizontes da sociedade. A BiCS FLASH?, tecnologia inovadora de memória flash em 3D da Kioxia, está definindo o futuro do armazenamento em aplicativos de alta densidade, inclusive em smartphones avançados, PCs, SSDs, automóveis e centros de dados.

