Comunicado do Business Wire :FLIR Systems, Inc.

A FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) anunciou hoje câmeras térmicas modificadas para triagem rápida e segura da temperatura da pele elevada sem contato*. As soluções de triagem térmica FLIR EST? oferecem triagem de primeira linha nas entradas dos prédios e em áreas de alto tráfego para melhorar a segurança e ajudar a conter a disseminação da COVID-19. As câmeras das séries FLIR Axxx-EST, FLIR T5xx-EST e FLIR Exx-EST foram projetadas para simplificar o processo de triagem, reduzindo a carga dos operadores de triagem e seguindo as diretrizes de distância social recomendadas.

"As novas soluções térmicas da FLIR EST representam quase duas décadas de experiência no design e fabricação de soluções de medição térmica para a triagem da temperatura da pele", disse Jim Cannon, Presidente e CEO da FLIR. "Essas câmeras são nossas câmeras mais fáceis de configurar e operar até hoje para a triagem da temperatura da pele, exigindo treinamento limitado para começar a triar as pessoas com mais rapidez e precisão."

Tela FLIR - Modo EST

As novas câmeras EST também apresentam um modo FLIR Screen-EST aprimorado na câmera, que aumenta a taxa de transferência em 25% em comparação com a versão anterior. Para melhorar ainda mais a precisão, o modo Screen-EST atualizado gera automaticamente uma média da temperatura de referência da amostra e compara a temperatura da pele dos indivíduos com essa referência, reduzindo a incerteza de medição das flutuações naturais da temperatura corporal e dos efeitos ambientais. Este modo pode soar ou exibir um alarme quando a câmera detecta uma temperatura elevada acima de um limite definido. Se o modo de triagem detectar um indivíduo com temperatura elevada da pele, ele deverá ser avaliado usando um dispositivo médico, como um termômetro. Além disso, as novas câmeras EST são compatíveis com o novo software de desktop FLIR Screen-EST anunciado no início de junho.

Série FLIR Axxx-EST

As câmeras A500-EST e A700-EST são projetadas para instalações fixas e permanentes e podem ser implantadas como uma estação de triagem única e independente ou em rede. As câmeras podem ser conectadas à maioria dos sistemas de gerenciamento de vídeo, enquanto o compartimento da câmera possui vários pontos de montagem para suportar tripé ou instalações permanentes.

Série FLIR T5xx-EST

As T540-EST e o T560-EST foram projetadas para operar em uma configuração móvel ou mais permanente. O formato flexível permite uma operação móvel sem cabos com até quatro horas de duração da bateria ou uso sem as mãos com um tripé integrado.

Série FLIR Exx-EST

Leves, projetados ergonomicamente para uso portátil e alimentados por bateria, o E54-EST e o E86-EST oferecem a capacidade de configurações de triagem móvel com uma tela sensível ao toque brilhante integrada e fácil de usar. Suportes de tripé também estão disponíveis para os modelos Exx-EST.

As séries FLIR Axxx-EST, T5xx-EST e Exx-EST estarão disponíveis para compra em todo o mundo no terceiro trimestre de 2020 no site FLIR.com e através de distribuidores autorizados pela FLIR. Para saber mais, acesse www.flir.com/ehs.

*As câmeras FLIR são apenas para triagem de temperatura da pele na linha de frente. Elas não detectam febre, vírus ou qualquer doença médica específica. Qualquer pessoa que apresente temperatura elevada na pele deve passar por triagens posteriores, conduzidas por pessoal médico com equipamento médico.

Sobre a FLIR Systems, Inc.

Fundada em 1978, a FLIR Systems é uma empresa líder mundial em tecnologia industrial que se dedica a soluções de sensores inteligente para aplicações de defesa e industriais. A FLIR Systems tem como visão ser "O sexto sentido do mundo", criando tecnologias para ajudar profissionais a tomar decisões mais informadas, que salvam vidas e meios de subsistência. Para consultar mais informações, acesse www.flir.com e siga @flir.

