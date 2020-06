EUA bate recorde ao registrar 42.000 novos casos de COVID-19 em 24 horas

Os Estados Unidos registraram pelo menos 42.000 infecções por coronavírus nas últimas 24 horas, de acordo com a contagem desta segunda-feira (29) da Universidade Johns Hopkins, quando o país enfrenta um rápido aumento na doença.

Os novos diagnósticos positivos, concentrados nos estados do sul e do oeste, elevam o número total de infectados a cerca de 2,6 milhões, de acordo com a instituição de Baltimore.

O número de mortes diárias nos Estados Unidos, a maior potência econômica do mundo continua a diminuir, com 355 falecimentos em 24 horas.

Vários estados foram forçados a restabelecer o fechamento de empresas, como restaurantes e bares, embora a Casa Branca culpe o aumento de casos por níveis recordes em grande parte pelo a maior realização de testes e não na disseminação da doença.