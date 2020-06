Petróleo sobe empurrado pelas bolsas

Os preços do petróleo subiram nesta segunda-feira, pressionados pelas bolsas, apesar das preocupações dos investidores sobre a evolução da pandemia de coronavírus e o retorno de medidas de confinamento que afetam a demanda.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em agosto terminou em US$ 41,71 em Londres, alta de 1,68% em relação ao fechamento de sexta-feira.

Em Nova York, o barril de WTI para a mesma entrega ganhou 1,22%, a US$ 39,70. Na semana passada, o Brent caiu 2,8% e o WTI 3,2%.