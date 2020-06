Comunicado do Business Wire :FINEOS Corporation

A FINEOS Corporation (ASX:FCL), a plataforma central líder mundial do setor de seguros de vida, acidente e saúde, tem o prazer em anunciar hoje a celebração de um novo acordo de licença com a F&G.; A empresa fará uso do FINEOS Claims em processos de sinistros de pecúlios e seguros de vida.

O FINEOS Claims é o software de processamento de sinistros líder do setor, totalmente voltado ao cliente e baseado na Web. Usado mundialmente pelas principais seguradoras do mercado, o FINEOS Claims, principal componente do FINEOS AdminSuite, oferece suporte a sinistros individuais ou de grupo na plataforma de nuvem nativa da FINEOS. O software encontra-se implementado por diversas operadoras de todos os portes, abrangendo desde pequenas equipes seccionais de sinistros a grandes equipes compostas por milhares de usuários e milhões de acionamentos de seguro.

Ao comentar sobre o novo acordo, Michael Kelly, CEO da FINEOS, afirma: "Estamos animados com a escolha da F&G; em trabalhar em parceria com a FINEOS na otimização dos seus serviços de sinistros. Esperamos implementar um sistema rápido e eficiente que ofereça com celeridade os benefícios do uso do FINEOS. Essa parceria continua a fortalecer e consolidar nossa liderança no mercado".

Com sede em Des Moines, Iowa, a F&G; lidera o setor no fornecimento de seguros de vida e de renda vitalícia.

Sobre a FINEOS Corporation

A FINEOS é uma empresa líder que oferece sistemas centrais a seguradoras globais de vida, acidente e saúde, com 7 das 10 maiores seguradoras de vida e saúde de grupo nos EUA, além de 6 das maiores seguradoras de vida da Austrália. Com funcionários e unidades distribuídas no mundo todo, a FINEOS cresce de forma acelerada, trabalhando em parceria com seguradoras progressivas e inovadoras na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico.

Sua plataforma oferece aos clientes um gerenciamento holístico de seguros completo, incluindo o principal conjunto de produtos o FINEOS AdminSuite, além de outros produtos complementares, como o FINEOS Engage, como suporte à interação digital, e o FINEOS Insight, voltado a análises e geração de relatórios.

Para mais informações, acesse www.FINEOS.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200629005841/pt/

Victoria Jamison Gerente de Marketing FINEOS Corporation + 353 1 639 9767 Victoria.Jamison@FINEOS.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.