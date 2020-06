Wall Street fecha em alta

As ações de Wall Street fecharam em alta nesta segunda-feira, recuperando parte das perdas da semana passada, em meio à melhora do sentimento dos investidores, à medida que as ações da Boeing avançavam com o progresso da devolução do 737 MAX.

O Dow Jones Industrial Average subiu 2,3%, ou cerca de 580 pontos, a 25.595,80 unidades. O índice ampliado S&P; 500 subiu 1,5%, a 3.053,24 unidades, enquanto o tecnológico Nasdaq Composite Index avançou 1,2%, a 9.874,15 unidades.