Comunicado do Business Wire :Professional Datasolutions, Inc.

A PDI (www.pdisoftware.com), fornecedora global de soluções de ERP, Preços de Combustível, Logística e Marketing Cloud para os setores de varejo de conveniência e atacado de petróleo, anunciou hoje que aprimorou seus recursos de negócios de Ofertas e Insights com o PDI Insights Cloud, anteriormente SwiftIQ, para incluir dados e análises em tempo real que podem ajudar a dar suporte a lojas de conveniência e abastecer varejistas e bens de consumo (CPG) quando eles começarem a se recuperar da pandemia de COVID-19.

Agora, o Insights Cloud está disponível para varejistas de conveniência globais e marcas CPG (conhecidas internacionalmente como bens de consumo de alta velocidade), permitindo a monitoração de tendências diárias e semanais, além de acessar dados mais granulares no nível de recibos. A solução também fornece aos CPGs dados de operadores em cadeia e independentes. Entender as mudanças no comportamento do comprador, incluindo o tamanho e os itens da cesta, é essencial para impulsionar o crescimento e fornecer ofertas relevantes aos consumidores.

As empresas que usam o Insights Cloud podem fazer o seguinte:

-- Acessar dados e informações automatizados em tempo real, no nível da cesta

-- Obter uma compreensão mais profunda do comportamento do comprador

-- Refinar programas de fidelidade e promoção

-- Medir o retorno do investimento

Pressão competitiva, margens apertadas, visibilidade limitada e mudanças rápidas no comportamento do cliente tornam o gerenciamento e a medição de vendas, programas de fidelidade e promoções mais importantes do que nunca. O Insights Cloud proporciona uma plataforma automatizada que fornece dados e informações oportunos para ajudar as empresas a crescer e maximizar os lucros.

"Investimos em uma solução intuitiva, flexível e, acima de tudo, rápida, para que nossos clientes se sintam habilitados a tomar decisões comerciais lucrativas com confiança", disse Jamie Hudson, vice-presidente sênior e gerente geral de Ofertas e Insights da PDI.

Atualmente, o Insights Cloud atende a independentes, cadeias e CPGs que representam milhares de locais. Saiba mais sobre o Insights Cloud aqui.

Sobre a PDI

A Professional Datasolutions, Inc. (PDI) ajuda os varejistas de conveniência e os atacadistas de petróleo a prosperar por meio da transformação digital e do software corporativo, que lhes permite aumentar a receita, otimizar as operações e unificar seus negócios em toda a cadeia de valor. Mais de 1.500 clientes em mais de 200.000 locais em todo o mundo contam com nossas principais soluções de nuvem de ERP, logística, preços de combustível e marketing para fornecer insights que aumentam o volume, a margem e a fidelidade do cliente. A PDI possui e opera o programa de fidelidade Fuel Rewards®, que é consistentemente classificado como um programa de economia de combustível com melhor desempenho ano após ano. Por mais de 35 anos, nosso abrangente conjunto de soluções e conhecimentos incomparáveis têm ajudado clientes de qualquer tamanho a reimaginar sua empresa e oferecer experiências excepcionais ao cliente. Para mais informações sobre a PDI, visite www.pdisoftware.com.

