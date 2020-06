Comunicado do Business Wire :The Western Union Company

A Western Union, líder mundial em pagamentos e movimentações financeiras internacionais e em moedas estrangeiras, divulgou hoje seu segundo Relatório Anual de Meio Ambiente, Sociedade e Governance (ESG), que põe em destaque os progressos em ESG da Empresa em 2019. O relatório também enfatiza a resposta e as iniciativas contínuas da Western Union com relação à pandemia de COVID-19 e aos movimentos por justiça social em todo o planeta no início de 2020.

"Hoje, diante do cenário da COVID-19 e dos protestos globais contra as injustiças sociais, o papel dos negócios na construção de um futuro com mais união nunca pareceu mais relevante - ou mais urgente. Atender às nossas partes interessadas no mundo atual exige determinação e inovação. Exige que construamos a união por meio da engenhosidade para criar soluções novas e duradouras para as pessoas, as empresas e as sociedades", afirma Hikmet Ersek, Presidente e CEO da Western Union. "Este relatório fornece uma atualização sobre os esforços de ESG da Western Union e como estamos abordando algumas das questões globais mais urgentes que a sociedade, nosso meio ambiente comum e nossa Empresa enfrentam."

O relatório destaca seis áreas principais em que a Western Union está exercendo impactos em âmbito mundial:

Conectar as pessoas e as empresas com a economia global: Nossos serviços conectam pessoas e empresas que buscam oportunidades globais - por exemplo, indivíduos que buscam melhorar as vidas de suas famílias e empresas que procuram por novos parceiros, clientes e mercados. As transações que processamos constroem pontes entre economias, geografias e culturas.

-- Em resposta à COVID-19, a Western Union apostou no seu compromisso de atender os clientes com uma gama de novas ofertas e recursos, incluindo o projeto-piloto da entrega em domicílio de transferências de dinheiro, a apresentação dos serviços de concierge para "unidades digitais", para oferecer suporte personalizado por telefone ou vídeo e ajudar os clientes a realizarem transferências digitais de dinheiro, a ampliação do site westernunion.com para cinco outros países, levando o serviço para um total de mais de 75 nações, e a expansão do pagamento em conta e carteira em tempo real para 50 países.

Promover um local de trabalho envolvente e inclusivo: A Western Union trabalha para formar e apoiar uma força de trabalho que reflita a diversidade global dos 150 milhões de clientes que atendemos em mais de 200 países e territórios em todo o planeta. Isso começa pelos níveis mais altos da nossa empresa e se manifesta no nosso Conselho de Diretores e na nossa força de trabalho global. Estamos nos envolvendo ativamente em um diálogo aberto e honesto com nossos funcionários e mantemos o compromisso de exercer nosso papel na luta por mudanças positivas em nível mundial. Entre os destaques de 2019, estão:

-- A paridade de gêneros entre nossos clientes e funcionários: aproximadamente metade dos nossos clientes e metade da nossa força de trabalho mundial são formadas por mulheres.

-- Em 2019, nossa equipe executiva era composta por 40% de mulheres e incluía líderes originários de 10 diferentes países, com uma grande variedade de experiências globais em liderança.

Movimentar o dinheiro com integridade: Temos o compromisso de manter a combinação certa entre pessoas e tecnologia para proteger nossos clientes e parceiros, excluir as atividades ilícitas da nossa rede e assegurar a condução dos nossos negócios com integridade.

-- Em 2019, evitamos US$ 1,1 bilhão em transações fraudulentas. Os dados gerais do setor sugerem uma taxa crescente de atividades fraudulentas. No entanto, os níveis de fraude da Western Union apresentam uma tendência de queda.

-- Nossa Unidade de Inteligência Financeira continua a manter parcerias com entidades sem fins lucrativos e órgãos responsáveis pela aplicação das leis para identificar e interromper melhor os fluxos financeiros do tráfico de seres humanos. Esta equipe já realizou cerca de 1.800 investigações sobre o tráfico de seres humanos desde 2013, que resultaram em centenas de prisões e no resgate de centenas de vítimas.

Administrar e gerenciar para o sucesso: As práticas e estruturas de governance da Western Union dão supervisão e orientações para questões essenciais, como a ética, a diversidade no conselho, a remuneração dos executivos, a concorrência leal, a privacidade de dados e a cibersegurança. Entre os destaques de 2019, estão:

-- A presença no nosso Conselho de uma grande variedade de nacionalidades de todo o mundo.

-- A presença de três mulheres entre os 11 membros do nosso Conselho.

Proteger o meio ambiente que compartilhamos: Temos o compromisso de agir de modo responsável para respeitar o meio ambiente e minimizar nossa pegada ecológica.

-- Ao todo, 25% dos materiais de construção, por valor, das nossas sedes globais são feitos em material reciclado.

-- Equipamos nossos principais escritórios com tecnologias de videoconferência de ponta, o que reduziu a necessidade de viagens aéreas entre as unidades, mesmo antes da COVID-19.

Catalisar a mudança por meio da Western Union Foundation: A Western Union Foundation trabalha para dar suporte a pessoas em todo o mundo por meio da assistência humanitária e para oferecer a jovens em situação de vulnerabilidade as habilidades de que eles precisam para atingir o sucesso na economia digital global de hoje.

-- Em 2019, a Western Union Foundation lançou o Opportunity Beyond Borders, um compromisso de três anos e US$ 15 milhões que fornecerá a jovens em situação de vulnerabilidade as habilidades e o treinamento de que precisam para atingir o sucesso na economia digital global de hoje.

-- Com os impactos da COVID-19 se difundindo pelo planeta, a Western Union e a Western Union Foundation anunciaram um desafio global de matchfunding com um compromisso total de US$ 1,3 milhões em doações corporativas, de clientes, de funcionários e de agentes em favor da luta global contra o vírus.

O Relatório de ESG de 2019 da Western Union está disponível em: http://ir.westernunion.com/investor-relations/ESG/default.aspx, e foi preparado de acordo com as normas da Global Reporting Initiative (GRI), incluindo ainda respostas a métricas relevantes selecionadas das Normas do Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

Sobre a Western Union

A Western Union Company é líder global em pagamentos e movimentações financeiras internacionais e em moedas estrangeiras. Nossa plataforma omnicanal conecta os mundos físico e digital e faz com que seja possível que consumidores e empresas enviem e recebam dinheiro e façam pagamentos com velocidade, facilidade e confiabilidade. Em 31 de março de 2020, nossa rede incluía mais de 550 mil agentes de varejo, oferecendo os serviços da nossa marca em mais de 200 países e territórios, com a capacidade de enviar dinheiro a bilhões de contas. Além disso, o site westernunion.com, nosso canal de crescimento mais rápido em 2019, está disponível em mais de 75 países, além de outros territórios, para movimentações financeiras em todo o mundo. Com seu alcance global, a Western Union faz movimentações de dinheiro para o bem, conectando famílias, amigos e empresas para permitir a inclusão financeira e dar suporte ao crescimento econômico. Para mais informações, visite www.westernunion.com.

