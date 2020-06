Conselho Europeu prorroga sanções econômicas contra Rússia por crise na Ucrânia

A União Europeia informou em comunicado que o Conselho Europeu decidiu prorrogar por mais seis meses, até 31 de janeiro de 2021, sanções econômicas contra a Rússia relacionadas à crise na Ucrânia. O bloco diz que os membros do Conselho Europeu, durante videoconferência no dia 19 deste mês, concluíram que não houve a aplicação integral dos Acordos de Minsk, previstos para entrar em vigor até 31 de dezembro de 2015.



As medidas de restrição foram inicialmente adotadas em 2014, como resposta às "ações de desestabilização da Rússia contra a Ucrânia", com foco nos setores financeiro, energético e de defesa", diz a UE.



Entre outros pontos, as sanções limitam o acesso aos mercados de capitais primário e secundário do bloco por parte de certos bancos e empresas da Rússia, além de vetar as trocas comerciais e transferências na defesa.



No fim de 2013, a Rússia de Vladimir Putin pressionou a Ucrânia a não fechar um acordo de associação com a UE, que acabou não se materializando.



Meses depois, tropas russas invadiram regiões da Ucrânia e a Rússia anexou a região da Crimeia, em março de 2014, ação condenada pela UE e pelos Estados Unidos.