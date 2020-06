Traje do filme '2001: Uma Odisseia no Espaço' vai a leilão

O traje espacial que se acredita ter sido usado pelo Dr. David Bowman quando "matou" HAL no filme "2001: Uma Odisseia No Espaço" será leiloado no próximo mês.

A peça é o item principal de um leilão sobre exploração espacial e Hollywood, que será acontecerá em 17 e 18 de julho em Beverly Hills.

O valor do traje está avaliado entre US$ 200.000 e US$ 300.000, segundo estimativas conservadoras.

Esta é uma uma peça rara, pois acredita-se que para evitar seu uso em outras produções sem a sua autorização, o diretor, Stanley Kubrick, destruiu grande parte dos acessórios e figurinos do filme de 1968, considerado um dos mais influentes de todos os tempos.

De acordo com Jason DeBord, diretor de operações da Julien's Auctions, que organiza o evento, a outra peça única de grande importância do filme que já foi leiloada foi a nave espacial Aries 1B, que transportou o Dr. Heywood R. Floyd da estação espacial internacional à Lua.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que organiza o Oscar, a comprou em 2015 por US$ 344.000.

A roupa é particularmente cobiçada pelo seu uso em uma das cenas mais emblemáticas do filme: quando Bowman destrói o HAL 9000, um computador sensível que mata os astronautas a bordo para manter sua missão programada.

Os organizadores do leilão acreditam que o traje em particular foi usado na cena porque seu capacete tem uma camada verde, a cor do capacete usado por Bowman, interpretado por Keir Dullea.

O traje quase completo provavelmente também foi usado por outros atores, já que o escafandro tem camadas de tinta branca e amarela.

Junto ao escafandro, o traje inclui botas e uma caixa de transporte da MGM.

A peça foi leiloada em 1999 e está em armazenamento em temperatura controlada por duas décadas.

"Simplesmente desapareceu da face da Terra", disse DeBord à AFP. "É mágico porque é um tipo de artefato duradouro do processo de gravação do filme".

"2001" recebeu quatro indicações ao Oscar e venceu na categoria efeitos visuais devido a suas técnicas pioneiras, que incluíam retratar com precisão os voos espaciais.

Entre os mais de 900 itens que serão leiloados no mesmo evento estão o bastão de controle do piloto Neil Armstrong usado no voo da Apolo 11 até a Lua, avaliado entre US$ 100.000 e US$ 200.000, e uma luva do traje espacial da época do programa Apolo projetada para Armstrong, que tem valor calculado entre US$ 10.000 e US$ 20.000.