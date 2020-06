Ataque contra a Bolsa de Karachi deixa seis mortos

Ao menos seis pessoas morreram, incluindo um policial, quando quatro homens armados invadiram nesta segunda-feira (29) a Bolsa de Karachi, a capital financeira do Paquistão no sul do país, um ataque reivindicado por um grupo separatista da província vizinha do Baluchistão.

"Quatro seguranças e um civil morreram, além de um policial, em um ataque terrorista com granada e fuzil contra a Bolsa de Karachi", anunciou a polícia em um comunicado.

A fundação Edhi, principal organização de emergência de Karachi, anunciou um balanço de sete mortos e sete feridos.

Os quatro criminosos foram mortos, informou à AFP o comandante policial Ghulam Nabi Memon.

O ataque contra a Bolsa de Karachi aconteceu 10 dias depois do lançamento de uma granada contra uma fila de espera em uma agência de ajuda social, um atentado que deixou um morto e oito feridos.

A cidade portuária de Karachi registrou durante anos um elevado índice de criminalidade, mas recentemente era considerada mais segura devido a uma importante presença das forças de segurança.