Comunicado do Business Wire :Merz Pharmaceuticals

A Merz Pharmaceuticals GmbH, empresa líder em neurotoxinas e subsidiária da Merz Pharma GmbH & Co. KGaA, e a Teijin Pharma Limited, principal empresa do setor de saúde do Grupo Teijin, anunciaram hoje, em conjunto, que a Teijin Pharma recebeu a aprovação do Ministério da Saúde, Trabalho e Assistência Social do Japão para comercializar o Xeomin® (incobotulinumtoxinA) para injeção intramuscular em 50, 100 ou 200 unidades para o tratamento da espasticidade nos membros superiores.

O Xeomin® é eficaz no tratamento de terminações nervosas colinérgicas periféricas, ao enfraquecer a contração dos músculos voluntários, e alívio do tônus muscular, ao inibir a liberação de um neurotransmissor chamado acetilcolina. A neurotoxina altamente purificada, o único ingrediente ativo do Xeomin®, é produzida a partir da remoção de proteínas complexantes da toxina botulínica tipo A, produzida pelo Clostridium botulinum, usando a tecnologia de purificação desenvolvida pela Merz Pharma GmbH & Co. KGaA. A falta de proteínas complexantes permite ao Xeomin® reduzir a produção de anticorpos neutralizantes capazes de diminuir a eficácia.

O Xeomin® está sendo distribuído pela Merz Pharmaceuticals GmbH em mais de 70 países para tratar pacientes com espasticidade nos membros superiores, distonia cervical, blefaroespasmo ou hipersalivação. A Teijin Pharma assinou um contrato de licença e desenvolvimento conjunto exclusivo para o Xeomin® no Japão com a Merz Pharma GmbH & Co. KGaA em 2017. Em agosto de 2019, a Teijin Pharma solicitou a aprovação de comercialização com base em uma melhoria significativa na pontuação da escala de Ashworth modificada (MAS, na sua sigla em inglês) da flexão do punho, que foi observada em um ensaio clínico de fase III realizado pela Merz no Japão.

A espasticidade nos membros superiores é um sintoma da síndrome do neurônio motor superior, que é expressa principalmente pelo aumento do tônus muscular dos membros superiores e pela hiperexcitabilidade do reflexo de estiramento como uma sequela do acidente vascular cerebral. Os principais sintomas são paralisia motora, hiperflexão, aparecimento de reflexos patológicos e distúrbios sensoriais que complicam ou impedem as atividades da vida diária.

O tratamento convencional da espasticidade nos membros superiores inclui reabilitação física e o uso de relaxantes musculares orais ou bloqueadores neuromusculares, como a toxina botulínica tipo A. As injeções de toxina botulínica tipo A são uma recomendação de Grau A nas diretrizes japonesas para o gerenciamento do AVC 2015.

"Na Merz Therapeutics, fazemos tudo para fornecer melhores resultados para mais pacientes. Portanto, estamos muito orgulhosos de nossa parceria com a Teijin para disponibilizar o Xeomin® para médicos e pacientes no Japão", disse Stefan Brinkmann, CEO da Merz Therapeutics. "Estamos confiantes de que esta opção de tratamento pode ajudar os pacientes com espasticidade nos membros superiores no Japão a experimentar mais bons dias e alcançar seus objetivos únicos."

"A Teijin Pharma já fornece vários produtos farmacêuticos e dispositivos médicos que ajudam a contribuir para melhorar a qualidade de vida de pacientes que sofrem de doenças osteomusculares", afirmou Ichiro Watanabe, presidente da Teijin Pharma Limited. "Como resposta às mudanças demográficas e ao aumento da consciência da saúde, estamos lançando novos medicamentos eficazes e fornecendo outras soluções para realizar sociedades mais sustentáveis. A Teijin Pharma continua contribuindo para melhorar a qualidade de vida (QV) dos pacientes, fornecendo novas opções de tratamento para doenças com altas necessidades não atendidas."

Sobre o Xeomin®

-0- *T Nome da marca Xeomin® - 50 unidades de para injeção intramuscular Xeomin® - 100 unidades de para injeção intramuscular Xeomin® - 200 unidades de para injeção intramuscular Nome não patenteado incobotulinumtoxinA Método de dosagem Injeção (frasco) Indicação Espasticidade nos membros superiores Dosagem e administração Em geral, para adultos, o Xeomin® deve ser injetado em vários músculos tônicos.* A dose máxima por administração é de 400 unidades, no entanto, a dose deve ser adequadamente reduzida ao mínimo, dependendo do tipo e número de músculos tônicos específicos. Doses repetidas são permitidas se o efeito de uma dose anterior diminuir. O intervalo de dosagem deve ser de 12 semanas ou mais, mas pode ser reduzido para 10 semanas, dependendo dos sintomas. *Músculos tônicos: flexor radial do carpo, flexor ulnar do carpo, flexor dorsal dos dedos, flexor curto dos dedos, bíceps radial, bíceps braquial, musculatura braquial, pronação do pronador, progenitor flexor, flexor longo do polegar, adutor longo do polegar, flexor curto do polegar/músculo oposto do polegar etc. *T

Xeomin® é uma marca registrada da Merz Pharma GmbH & Co. KGaA.

Sobre a Merz Therapeutics

A Merz Therapeutics, uma empresa da Merz Pharmaceuticals GmbH, dedica-se a melhorar a vida de pacientes no mundo inteiro. Com sua pesquisa incansável, desenvolvimento e cultura de inovação, a Merz Therapeutics se esforça para atender às necessidades não atendidas dos pacientes e obter melhores resultados. A Merz Therapeutics procura atender às necessidades exclusivas de pessoas que sofrem de distúrbios do movimento, condições neurológicas, doenças hepáticas e outras condições de saúde que afetam gravemente a qualidade de vida dos pacientes. A Merz Therapeutics está sediada em Frankfurt (Alemanha) e está representada em mais de 90 países, com uma filial da América do Norte sediada em Raleigh (Carolina do Norte). A Merz Pharmaceuticals GmbH faz parte do Grupo Merz, uma empresa familiar de capital fechado que dedicou mais de 110 anos ao desenvolvimento de inovações que atendem às necessidades dos pacientes e dos clientes. Acesse www.merz.com.

Sobre o Grupo Teijin

Teijin (TSE: 3401) é um grupo global orientado para a tecnologia que oferece soluções avançadas nas áreas de valor ambiental; proteção, segurança e mitigação de desastres; e mudanças demográficas e aumento da consciência da saúde. Originalmente estabelecida como a primeira fabricante de rayon do Japão, em 1918, a Teijin evoluiu para uma empresa única que abrange três domínios de negócios principais: materiais de alto desempenho, incluindo aramida, fibras de carbono e compostos, e também processamento de resina e plástico, películas, fibras de poliéster e conversão de produtos; assistência médica, incluindo produtos farmacêuticos e equipamentos de assistência domiciliar para doenças ósseas/articulares, respiratórias e cardiovasculares/metabólicas, assistência de enfermagem e assistência pré-sintomática; e TI, incluindo soluções B2B para sistemas médicos, corporativos e públicos, bem como software em pacote e serviços on-line B2C para entretenimento digital. Profundamente comprometida com seus stakeholders, conforme expresso na declaração da marca "Human Chemistry, Human Solutions", a Teijin pretende ser uma empresa que apoia a sociedade do futuro. O grupo compreende mais de 170 empresas e emprega cerca de 20 mil pessoas em 20 países no mundo todo. A Teijin registrou vendas consolidadas de 853,7 bilhões de ienes (US$ 8,0 bilhões) e ativos totais de 1,2 trilhão de ienes (US$ 9,4 bilhões) no ano fiscal encerrado em 31 de março de 2020.

Acesse www.teijin.com

