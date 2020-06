Ex-técnico da seleção argentina, Bilardo foi diagnosticado por engano com COVID-19

O ex-técnico da seleção argentina e campeão mundial em 1986 Carlos Bilardo foi diagnosticado por engano com COVID-19, afirmou neste domingo (28) seu irmão, Jorge.

"Meu irmão não tem nada, o laboratório muito famoso se enganou, é para matá-los, é quase certo que volte ao mesmo local", anunciou Jorge Bilardo no Twitter.

O ex-técnico, de 82 anos, tinha sido hospitalizado no sábado, depois de ter testado positivo na véspera para COVID-19, embora estivesse assintomático.

Bilardo, que sofre de uma doença neurocognitiva, mora em um centro geriátrico na capital argentina, onde foram detectados dez casos de coronavírus.

Segundo seu irmão, após receber alta, Bilardo deve voltar ao mesmo local, situado no bairro de Almagro, na capital argentina.

O ex-técnico continuava internado neste domingo no Instituto Argentino de Diagnóstico, uma instituição privada, que não emitiu qualquer boletim sobre seu estado de saúde.

Os centros geriátricos têm sido locais sensíveis de contágio desde que a pandemia chegou à Argentina. Até este domingo, a doença deixou 1.233 mortos e 59.920 infectados no país, com 44 milhões de habitantes.

Bilardo já tinha sido submetido a outro teste para a COVID-19 semanas atrás, mas deu negativo.

Mais de 90% dos contágios foram registrados na capital argentina e sua periferia, que desde 1º a 17 de julho fará uma quarentena mais estrita do que a que está em vigor desde 20 de março em todo o território.

Conhecido como 'narigón' (narigudo), Bilardo sofre de síndrome de Hakim Adams, uma doença neurodegenerativa, um quadro que o levou à internação em unidade de tratamento intensivo no ano passado, embora tenha se recuperado e sido transferido para o centro geriátrico.

Médico ginecologista de formação, Bilardo jogou com meio-campo no Estudiantes de La Plata antes de se tornar técnico.

Como treinador, comandou a seleção argentina de 1982 até conquistar a Copa do Mundo de 1986 com o lendário Diego Maradona como jogador estrela, e depois também conduziu a Argentina à final do Mundial da Itália em 1990.