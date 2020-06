Novo coronavírus causa mais de meio milhão de mortes e 10 milhões de casos no mundo

A pandemia do novo coronavírus, que superou o meio milhão de mortos e os 10 milhões de casos no mundo neste domingo (28), continua se expandindo de forma acelerada, sobretudo na América Latina e nos Estados Unidos.

Desde seu surgimento em dezembro passado na China, a COVID-19 causou, segundo contagem da AFP, feita com base em fontes oficiais às 19h de Brasília, 500.390 mortes e 10.099.576 contágios.

O ritmo de propagação da pandemia continua sendo vertiginoso, com mais de um milhão de novos casos registrados em apenas seis dias. Na China, o domingo de meio milhão de pessoas perto de Pequim, atingida por um novo surto da doença, foi em confinamento.

País mais afetado no mundo pela doença, os Estados Unidos acumulam 125.747 mortos e mais de 2,5 milhões de casos. Os contágios aumentam em 30 de seus 50 estados, particularmente nos maiores e mais populosos do sul e do oeste, como Califórnia, Texas e Flórida.

Nas últimas 24 horas, a Flórida registrou 9.500 novas infecções e 24 mortes. A idade média das pessoas infectadas é agora de 33 anos, contra 65 há dois meses.

O Estado Ensolarado enfrenta uma "explosão real" da doença entre os jovens. Com o desconfinamento no início de junho, esse grupo voltou às praias e à vida noturna, admitiu o governador Ron DeSantis esta semana.

Na Califórnia, o governador Gavin Newsom determinou o fechamento de bares em Los Angeles e outros sete condados do estado devido a um forte aumento de casos da COVID-19.

- Expansão acelerada na América Latina -

América Latina e Caribe é a região do mundo onde a doença avança mais rapidamente, com mais de 400 mil novos casos nos últimos sete dias, segundo um balanço da AFP.

Segundo país com mais mortos em todo o mundo pelo vírus, o Brasil registrou 552 novos óbitos desde o sábado, elevando o total a 57.622. Foram registrados, ainda, 30.476 novos contágios em 24 horas, totalizando 1.344.143 casos.

O Brasil anunciou um acordo para produzir até 100 milhões de doses de uma vacina contra o coronavírus desenvolvida pela Universidade britânica de Oxford. O país está ajudando na fase de testes da mesma, que se encontra as mais promissoras.

O Peru - segundo país na América Latina em número de casos (atrás apenas do Brasil), e terceiro, em óbitos (depois do México) - superou ontem 9.000 mortes.

Na terça-feira, o país encerrará uma quarentena nacional de mais de 100 dias, mas manterá o fechamento de fronteiras e o confinamento obrigatório nas sete regiões mais afetadas pela pandemia.

A quarentena terminará em Lima, cidade de 10 milhões de habitantes. Segundo o governo, o coronavírus está "caindo" na capital do país, apesar de acumular 70% dos casos do território.

No México, habitantes de uma comunidade de Chiapas, no sudeste, destruíram um hospital comunitário e incendiaram dois carros da polícia e outros veículos. Também atacaram as residências de autoridades locais, devido a rumores falsos sobre a expansão do coronavírus.

- Máscara obrigatória no Irã -

Também é registrada uma aceleração da doença na Ásia, liderada pela Índia, onde, nos últimos sete dias, foram registrados quase 120.000 novos casos, totalizando mais de 528.000.

Segundo especialistas, o pico da doença naquele país, de 1,3 bilhão de habitantes, deve ser alcançado dentro de algumas semanas. A expectativa é que o número de infectados passe de 1 milhão antes do fim de julho.

No Irã, o mais atingido no Oriente Médio com mais de 10.000 mortos, o uso da máscara será obrigatório em alguns lugares públicos, a partir da próxima semana. Além disso, as provícias mais afeadas poderão impor restrições, diante do aumento de infecções.

Em seu processo de volta a uma certa normalidade após meses de confinamento, vários países europeus realizavam eleições neste fim de semana. Embora a Europa pareça ter controlado a propagação do vírus, a Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou na quinta-feira para o aumento de casos, o que pode levar "os sistemas de saúde europeus de novo ao limite".