Mundo supera meio milhão de mortes pelo novo coronavírus

A epidemia de COVID-19 causou mais de 500.000 mortos no mundo desde que a China reportou a epidemia em dezembro, quase dois terços deles na Europa e nos Estados Unidos, segundo um balanço divulgado às 19h deste domingo (hora de Brasília), realizado pela AFP a partir de fontes oficiais.

Foram registrados 500.390 mortos no mundo (de um total de 10.099.576 casos), dos quais 196.086 (2.642.897 contágios) reportados na Europa, o continente mais afetado. Os Estados Unidos são o país com mais óbitos (125.747), seguido do Brasil (57.622), do Reino Unido (43.550), da Itália (34.738) e da França (29.778).