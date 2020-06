Quatro homens serão processados por tentarem derrubar estátua nos EUA

Quatro homens serão processados por tentarem derrubar uma estátua do ex-presidente americano Andrew Jackson, localizada em frente à Casa Branca, em um ato no contexto da onda de protestos contra o racismo - anunciaram autoridades locais no sábado (27).

Na segunda-feira à noite, um grupo de manifestantes amarrou a estátua do ex-presidente, um defensor da escravidão, com cordas e tentou derrubá-la.

Com base em imagens registradas durante o incidente em Washington, a polícia identificou quatro pessoas amarrando e puxando cordas, ou entregando um martelo a outro manifestante.

Os réus - com idades entre 20 e 47 anos - são acusados de "destruição de propriedade federal", crime pelo qual podem ser condenados a uma pena de prisão que varia de um a dez anos.

Um dos acusados foi preso na sexta-feira e levado perante o juiz no sábado. Os outros três ainda não foram detidos, informou a Procuradoria de Washington em um comunicado.

"Essas acusações devem servir de advertência a todos que profanam estátuas e monumentos da capital: seu comportamento violento e criminoso não será tolerado", disse o procurador-geral Michael Sherwin.

Desde a morte de George Floyd, um negro morto por um policial branco em 25 de maio, os americanos estão no meio de um crítico debate sobre sua história.

Em meio aos protestos, várias estátuas, incluindo as de generais confederados, que defenderam a escravidão na Guerra Civil, foram atacadas.

A cerca de cinco meses da busca de sua reeleição, em novembro, o presidente Donald Trump denunciou as ações de "vândalos, anarquistas, ou agitadores", e assinou uma ordem executiva na sexta-feira para "proteger" os monumentos.