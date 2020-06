Ato contra racismo termina em um morto e um ferido nos EUA

Uma pessoa morreu, e outra ficou ferida, em um tiroteio em um ato do movimento Black Lives Matter na cidade de Louisville, no estado americano do Kentucky - informou a polícia.

O incidente aconteceu no sábado, no Jefferson Square Park, no centro de Louisville, onde manifestantes se reúnem há semanas para protestar contra o assassinato da afro-americana Breona Taylor.

A morte de Breona em março ajudou a alimentar uma campanha contra o racismo e a brutalidade policial nos Estados Unidos que eclodiu com a morte de George Floyd. Este homem negro foi morto por um policial branco, após ser sufocada com um joelho no pescoço por quase nove minutos. Seus apelos de "não consigo respirar" se tornaram o motor de uma campanha contra o racismo que se espalhou pelo mundo.

O prefeito de Louisville, Greg Fischer, disse estar "profundamente triste pela violência".

Antes do tiroteio, Fischer havia pedido aos contramanifestantes que ficassem longe do parque, depois que o "Louisville Courier Journal" informou que "grupos patriotas armados" planejavam confrontar os ativistas.

As autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre as circunstâncias da morte do manifestante.