Comunicado do Business Wire :Beijing Handian Science & Technology

A equipa de investigação do Handian Pharmaceutical Medical Center e do Handian Traditional Chinese Medicine Hospital dedicou-se ao desenvolvimento de uma nova fórmula contra a COVID-19, que na teoria da medicina tradicional chinesa se diferencia como doença viral com sintomas de febre, aversão ao frio, tosse, fadiga, dores gerais, dores de cabeça, diarreia, etc. Após vários meses de trabalho duro, desenvolveram inicialmente o Honee Taishen Granule (também conhecido como Handian HD1). Em cooperação com as agências de certificação da Academia Chinesa de Ciências Médicas e Boas Práticas de Laboratório, o Handian Pharmaceutical Medical Center concluiu os estudos de farmácia. Estão ainda em curso testes de farmacologia e toxicologia para avaliar melhor a sua segurança e eficácia.

Esta fórmula é derivada de uma famosa receita da medicina tradicional chinesa. Os seus componentes podem eliminar a humidade e turbidez, repelir a impureza e remover toxinas, o que lhe proporciona a eliminação da humidade fria e efeitos antivirais. De acordo com a teoria da medicina tradicional chinesa, rectifica a constituição húmida da taiyin e restabelece o equilíbrio yin-yang do corpo, o que pode ajudar os pacientes a recuperar a imunidade e evita que o vírus afecte o baço (pâncreas) para danificar o corpo.

