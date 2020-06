Itália registra menor número de novas mortes por covid-19 desde 1º de março

A Itália registrou nas últimas 24 horas o menor número de mortes diárias por covid-19 desde o dia 1º de março, uma semana antes de o país europeu entrar em quarentena. De acordo com dados do Ministério da Saúde italiano, a morte de oito enfermeiros elevou o total de óbitos causados pelo novo coronavírus para 34,7 mil. Da sexta-feira, 26, para este sábado, 27, foram registrados 175 novos casos, que somam 240,1 mil desde o início da pandemia.



Segundo dados compilados pela Universidade Johns Hopkins, a Itália é o nono país com mais infectados pela covid-19 e o quarto em número de mortes, atrás apenas de Estados Unidos, Brasil e Reino Unido.



O Reino Unido registrou 890 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas e 100 novas mortes, de acordo com o Ministério da Saúde britânico. Desde o início da pandemia, o país já contabilizou 310,3 mil infectados e 43,5 mil óbitos.



Globalmente, a Universidade Johns Hopkins contabiliza 9,8 milhões de casos de covid-19 e mais de 495 mil óbitos decorrentes da doença.



*Com informações da Associated Press