'Quem controla as contas do país sou eu', diz premiê italiano a Merkel

"Sou eu quem controla as contas" da Itália, disse o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, neste sábado (27), em alusão direta à chanceler alemã, Angela Merkel, em meio às negociações entre os parceiros da União Europeia (UE) sobre um megaplano para a reconstrução do bloco.

"As opiniões de Angela Merkel não mudaram, mas sou eu, junto com Gualtieri (ministro da Economia) e [setores respectivos nos] estados, que estamos controla mos as contas da Itália", declarou Conte, em entrevista coletiva.

Merkel concedeu uma entrevista publicada hoje, por uma série de jornais europeus, convidando países com mais problemas, devido à crise do novo coronavírus, a usarem todos os instrumentos financeiros já em vigor.

Ao ser questionada sobre se a Itália deveria recorrer ao Mecanismo Europeu de Estabilidade (MES), um fundo de alívio criado durante a crise do euro, Merkel disse: "Cabe à Itália decidir. Criamos os instrumentos, com o Banco Europeu de Investimento, as linhas de crédito de precaução do MES, ou o dispositivo de desemprego parcial SURE".

"Todos podem recorrer a esses instrumentos. Nós não os criamos para que não sejam utilizados", acrescentou a chanceler.

A Itália é o país europeu com as piores taxas de endividamento público. Seu Executivo não deseja recorrer a mecanismos de empréstimo que possam provocar uma queda na confiança dos investidores nos mercados.

"Estamos preparando um plano de recuperação para a Itália que apresentaremos em setembro", disse Conte nesta coletiva de imprensa dedicada ao próximo ano letivo.

A decisão de recorrer ao MES causa tensão na coalizão de governo, composta pelo Movimento 5 Estrelas (M5S, antissistema), que se opõe a essa opção, e pelo Partido Democrata (esquerda), que é favorável.