Catar distribui milhões de dólares em ajuda para famílias pobres de Gaza

Cerca de 100.000 famílias pobres da Faixa de Gaza começaram a receber, neste sábado (27), cerca de US$ 100 de ajuda do Catar.

O Ministério da Comunicação do movimento islâmico Hamas, no poder neste território palestino sob bloqueio israelense, informou ontem o repasse de US$ 30 milhões em ajuda do Catar. Um terço desse valor deve ser distribuído entre as 100.000 famílias mais pobres.

Centenas de palestinos fizeram fila nos correios da Faixa de Gaza para receber a quantia atribuída a cada família. Graças a um frágil acordo de trégua assinado entre o Hamas e Israel em novembro de 2018, o Estado hebraico, que mantém o bloqueio no enclave palestino, autoriza a entrada de ajuda do Catar.

Os grupos armados de Israel e Gaza, incluindo o Hamas, travaram três guerras desde 2018.

Um dos poucos países que apoiam o Hamas na região, o Catar desempenha um papel fundamental na prevenção de um novo conflito. Segundo as Nações Unidas, cerca de 80% dos habitantes de Gaza dependem de ajuda internacional.