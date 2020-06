Argentina endurece confinamento em Buenos Aires e periferia até 17 de julho

A Argentina estava prestes a completar 100 dias de confinamento, quando o governo anunciou nesta sexta-feira (26) um endurecimento das medidas de quarentena de 1 a 17 de julho em Buenos Aires e região metropolitana, onde se concentram mais de 90% dos casos de COVID-19 do país.

"Vamos fechar novamente a Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para que a circulação diminua drasticamente, para reduzir infecções e a demanda por leitos", disse o presidente Alberto Fernández em uma mensagem divulgada por todos os canais de televisão, referindo-se à capital argentina e sua periferia.

"De 1 a 17 de julho pedimos que fiquem em suas casas", disse Fernández, ao renovar pela sétima vez a quarentena que começou em 20 de março no país.

A decisão é tomada em meio a um crescimento exponencial nos contágios, com 1.167 mortes em 52.444 casos confirmados, dos quais 18.416 se recuperaram.

A ocupação de leitos de terapia intensiva atinge 54% na AMBA, onde vivem 14 milhões de pessoas, quase um terço da população do país, com 44 milhões de habitantes.

Em outras províncias o isolamento social já foi relaxado.

- "Permitiu salvar vidas" -

"Segundo uma pesquisa, um em cada cinco argentinos não é a favor do confinamento. Todos os argentinos gostariam de não precisar se isolar. Gostaríamos também que a economia estivesse funcionando melhor do que estava funcionando", acrescentou o presidente.

A pandemia do novo coronavírus atingiu a economia mundial, mas afeta particularmente a Argentina, em recessão desde 2018 e em negociação com os credores para a troca da dívida por cerca de US $ 66 bilhões em bônus sob legislação estrangeira.

Após mais de três meses de confinamento, o Fundo Monetário Internacional prevê para este ano uma queda de 9,9% do Produto Interno Bruto do país que fechou 2019 com aumento da pobreza (35%) e inflação em alta (53%).

"O crescimento foi revisto para baixo devido à extensão da quarentena na região metropolitana de Buenos Aires, o marcado enfraquecimento da demanda externa e a deterioração dos preços das matérias-primas", declarou o diretor do FMI para as Américas, Alejandro Werner, em videoconferência.

Werner acrescentou que "o fato de estar em meio a uma negociação de reestrutura da dívida junto com o choque da pandemia tem sido um desafio muito importante".

O governo argentino destacou que decretar uma quarentena precoce "permitiu salvar vidas" porque achatou a curva de contágios e deu tempo para fortalecer a infraestrutura de saúde.

Nas últimas semanas, a quarentena havia sido gradualmente relaxada, em parte devido a medidas tomadas pelo governo e também diante da crescente necessidade econômica que, apesar dos subsídios do Estado, levou muitos a violar as restrições.

A circulação de automóveis tornou-se quase normal durante o dia em Buenos Aires, onde governa o opositor Horacio Rodríguez Larreta. Muitas lojas foram abertas e caminhadas ou corridas eram permitidas durante a noite, aglomerando dezenas de pessoas em alguns parques.

A periferia, que depende do governador da província de Buenos Aires, o pró-governo Axel Kicillof, também mostrou uma circulação crescente.

- Grupos "antiquarentena" -

Ao mesmo tempo, grupos "antiquarentena" se manifestaram batendo panelas ou com buzinaços nas ruas.

Juan Gabriel Fernández, que teve que fechar sua pequena empresa de venda de lã no bairro de Belgrano, em Buenos Aires, acredita que "isso é demais".

"Eu vou morrer de tristeza", comenta este homem de 57 anos.

Para o líder da Câmara de Comércio Argentina, Mario Grinman, "a pandemia foi a gota d'água". Segundo a entidade, o isolamento social causou o fechamento de quase 16.000 lojas em Buenos Aires, afetando milhares de empregos.

O desemprego na Argentina também cresceu: atingiu 10,4% no primeiro trimestre na comparação anual, com um aumento de 0,3 ponto percentual.

"O problema é que a Argentina não tem muita margem ou ferramentas de política econômica para atenuar a crise e essa extensão ocorre no pior momento devido à saturação social, embora isso seja apenas para a AMBA, o presidente já se desgastou no último mês, tudo isso gera ainda mais dúvidas sobre a direção da política econômica geral", afirmou o cientista político Carlos Fara.

Fernández tem aprovação de 79,4%, segundo pesquisa da consultoria Analogías.