Comunicado do Business Wire :Diligent Corporation

A Diligent Corporation, uma empresa líder em governança moderna usada por cerca de 700.000 diretores e líderes de conselhos, apresentou hoje a Liderança moderna,uma iniciativa para oferecer a líderes sênior os recursos, as percepções, as parcerias e a tecnologia de que precisam para que adiante possam catalisar a diversidade em suas organizações e modernizar a governança.

A Diligent também anuncia hoje, a Diligent Director Network, a maior e mais diversa comunidade de executivos preparados para conselhos criada globalmente para ampliar o pool de candidatos diversos para uma vaga em conselhos. Com a Director Network, a Diligent está:

-- Ativando a rede da Diligent de cerca de 700.000 diretores e líderes de conselhos espalhados em 16.000 organizações para nomear executivos diversos e preparados para conselhos para construir uma base de dados de talentos em grande parte inexplorados que serão pesquisáveis sem custos dentro da aplicação da Diligent.

-- Unir forças com empresas líderes em Private Equity para postar mais de 50 funções em conselhos para maior visibilidade e transparência para candidatos diversos a diretor. As 10 maiores empresas de private equity que se comprometeram a postar cinco cargos abertos de conselho de administração incluem Insight Partners, Clearlake Capital, Vista Equity Partners, Hellman & Friedman, Hg, Genstar Capital, TA Associates, K1 Investment Management, Aurora Capital Partners e Grain Management.

-- Em parceria com a Spencer Stuart, uma empresa líder em busca de executivos e consultoria de liderança, para postar buscas no conselho de administração na candidatura da Diligent, criando mais transparência para que candidatos diversos se candidatem a essas funções. A Spencer Stuart há muito tempo reconhece o valor da diversidade do conselho. No ano passado, executivos de minorias e mulheres formaram mais de 60% de suas colocações nos Estados Unidos.

-- Parceria com organizações que tenham um histórico e missão para diversificar as salas de conselho e executivas, incluindo The Executive Leadership Council, Ascend, Latino Corporate Directors Association e National Association of Corporate Directors, para promover e criar oportunidades para seus membros.

-- Abrir uma oferta aos clientes da Diligent para cargos de diretoria aberta e executiva dentro da Director Network para visibilidade e transparência para diretores diversos em ascensão.

"A Diligent está comprometida em ser um catalisador para uma maior diversidade e inclusão, começando com os mais altos níveis de liderança, e estamos usando nossa rede de quase 700.000 diretores e líderes para ajudar a impulsionar essa mudança", disse Brian Stafford, CEO da Diligent. "Ao aumentar o número e a visibilidade de membros diversos da diretoria, alterando realmente a composição desde o topo, acreditamos que as organizações serão capazes de servir melhor as partes interessadas e criar uma mudança positiva e duradoura no mundo. Esperamos que outras empresas se juntem a nós para criar mais oportunidades de conselho e diretoria para talentos diversos."

"Não há dúvida de que uma liderança corporativa bem-sucedida e visionária hoje requer diversos pontos de vista, perspectivas e experiências que criam um tecido mais rico para a orientação e a tomada de decisões, e a Liderança modernaé destinada a ajudar as organizações a criar seus melhores futuros possíveis", continuou o Sr. Stafford.

A primeira postagem de emprego na Director Network é da própria Diligent, pois o conselho de diretores da Diligent busca acrescentar um diretor independente adicional, idealmente de um contexto racial diversificado.

Nunca houve um momento tão urgente para mudanças e diversidade nos Estados Unidos e em todo o mundo, e um momento mais crítico para identificar e abordar a falta de diversidade dentro dos mais altos níveis de liderança. Hoje, existem apenas quatro CEOs negros em todas as empresas da Fortune 500, representando menos de 1% da composição. Além disso, 83,9% de todos os diretores de empresas da Fortune 500 são caucasianos/brancos, de acordo com a Deloitte. A Liderança modernapretende melhorar esses números enquanto a Diligent e outras empresas medem e informam ativamente sobre a diversidade como parte de sua estratégia ESG.

A Liderança modernatambém incluirá reuniões entre lideranças existentes, em ascensão e da próxima geração para discutir ações de impulsionamento de mudanças na sala do conselho e no nível executivo.

Criar transparência ao redor das funções de conselho por meio de parcerias com private equity

"A fim de abordar a justiça social e econômica, precisamos de soluções escaláveis que falem tanto para pequenos negócios quanto para a sala do conselho", disse Robert F. Smith, fundador, presidente e CEO da Vista. "Estamos orgulhosos do trabalho que as empresas do portfólio da Vista Equity Partners estão fazendo para abordar o acesso, a igualdade e a construção do canal de talentos, e estamos entusiasmados por também participar da iniciativa inteligente e escalável da Diligent para aumentar a diversidade do conselho de administração. Essa é a maneira correta de capacitar as empresas a darem passos em direção à igualdade de oportunidades. A Vista se junta orgulhosamente à Diligent e seus parceiros para dar este passo crítico no caminho rumo a um futuro mais justo e equitativo."

"A iniciativa de Liderança Moderna da Diligent se alinha intimamente com o princípio há muito defendido na Clearlake de que a diversidade impulsiona resultados diferenciados", disse José E. Feliciano, co-fundador e sócio gerente da Clearlake Capital. "É evidente que a equipe da Diligent, em conjunto com os parceiros do setor da empresa, está comprometida com o aumento da diversidade nas funções de liderança a longo prazo. Estamos orgulhosos de ser parceiros da Diligent no que esperamos que se torne uma longa lista de nossos pares, pois defendemos coletivamente e tomamos as medidas necessárias para garantir uma grande mudança no âmbito dos conselhos."

"A Insight acredita firmemente que a diversidade é um bem fundamental dos conselhos de administração de alto desempenho", disse Deven Parekh, diretor geral da Insight Partners, que liderou o fechamento do capital da Diligent em 2016. "Estamos comprometidos em impulsionar mudanças dentro do ecossistema de software e investimos na Diligent porque acreditamos que sua plataforma tem potencial para transformar a liderança." A Director Network da Diligent melhorará nosso processo de recrutamento e busca de executivos visando melhores resultados para as empresas de nosso portfólio e nossa comunidade. Estamos orgulhosos não só de participar desta iniciativa, mas também de ajudar a trazer nossos colegas de private equity para a mesa da diretoria."

"A Grain Management foi construída baseada no princípio de que o acesso é crítico. A economia digital tem o poder de elevar as pessoas, unir as pessoas e nivelar o campo de atuação, mas somente se aproveitarmos a tecnologia para escalar mudanças positivas. Admiro a rapidez com que a equipe da Diligent construiu esta nova ferramenta, para conectar a oferta de líderes de destaque e a demanda entre as empresas para diversificar seus conselhos", comentou David Grain, fundador e CEO da Grain Management. "Estou ansioso para apoiar esta plataforma e me beneficiar da diversidade de pensamento, contexto e opinião que ela ajuda a inspirar nos conselhos de administração das empresas do nosso portfólio, e em empresas de todo o mundo."

Expandir o pool de candidatos diversos e preparados para conselhos, através de parcerias com organizações cuja missão é diversificar as salas de reunião

"The Executive Leadership Council está comprometido em desenvolver a função e as contribuições dos executivos negros. Esta parceria com a Diligent dará ainda mais visibilidade aos nossos membros durante o processo de busca de conselheiros e executivos", disse Crystal E. Ashby, presidente interino e CEO do The Executive Leadership Council. "Esperamos trabalhar em conjunto para aumentar o número de diretores e executivos negros nas organizações líderes."

"Há uma necessidade urgente de conselheiros e executivos mais diversificados nas empresas ao redor do mundo, mas mudanças desta magnitude não podem ser feitas sozinhas", disse Esther Aguilera, presidente e CEO, Latino Corporate Directors Association. Estamos entusiasmados com a parceria com a Diligent para trazer ainda mais escala e velocidade a uma questão sistêmica que é extremamente importante para nós e para nossos membros."

"A comunidade pan-asiática é a população que mais cresce nos Estados Unidos, mas aproximadamente 70% das empresas da Fortune 1000 não se beneficiam de uma perspectiva asiática na sala do conselho", declarou Janet Wong, conselheira executiva principal da Ascend Pinnacle. "A Ascend tem o prazer de se associar com a Diligent para ajudar as empresas a explorar a ampla rede de talentosos diretores e executivos pan-asiáticos para ajudar a garantir que a liderança corporativa reflita suas perspectivas importantes."

A Liderança modernaé gratuita para os clientes da Diligent Boards e criada para ser inclusiva à comunidade mais ampla. A Diligent dá as boas-vindas a todos os parceiros em potencial em organizações de diversidade, empresas de busca, private equity e nossos clientes que se unem ao esforço de acelerar a diversidade nas salas de reuniões de conselhos, visitando www.diligentmodernleadership.com. www.diligentmodernleadership.com.

About Diligent Corporation

A Diligent Corporation é a pioneira em governança moderna, capacitando os líderes a tornar uma governança eficaz uma vantagem competitiva. Impulsionado insights inigualáveis de uma equipe de inovadores do setor, bem como tecnologias SaaS altamente seguras e integradas, o conjunto de soluções líderes da Diligent transforma a maneira como o trabalho é feito nos níveis executivo e de diretoria. Os líderes confiam na Diligent para conduzir a prestação de contas e a transparência, enquanto tratam das prioridades das partes interessadas e dos acionistas. Suas aplicações também ajudam a racionalizar o trabalho diário do conselho e dos comitês, e apoiam a colaboração e o compartilhamento seguro de informações. Projetada tanto para organizações do setor público quanto privado, a Diligent está ajudando na inauguração de uma nova era em governança moderna.

A maior rede global de diretores e executivos, a Diligent conta com mais de 16.000 organizações e quase 700.000 líderes em mais de 90 países. Visando a inclusão e acessibilidade, a Diligent serve a alguns dos maiores órgãos públicos de governança, incluindo mais de 50% da Fortune 1000, 70% da FTSE 100 e 65% da ASX.

