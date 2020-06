Catorze corpos são encontrados em estrada no México

As autoridades mexicanas encontraram 14 corpos nesta sexta-feira em uma rodovia no estado de Zacatecas, no norte do país, onde opera o crime organizado, informou o governo regional.

Envoltos em cobertores, os corpos foram localizados ao amanhecer em uma estrada que atravessa o município de Fresnillo, após relatos de motoristas.

"A procuradoria estadual confirmou que existem 14 corpos localizados nesta manhã", disse um comunicado do governo de Zacatecas.

Nas imagens da mídia local, os corpos são vistos na beira estrada, cobertos com mantas presas com fitas adesivas.

O procurador de Zacatecas, Francisco Murillo, explicou em uma mensagem à imprensa que quatro das vítimas foram identificadas, todos homens originários do município de Juan Aldama, cerca de 150 km ao norte de Fresnillo.

"São pessoas que nos últimos dias desapareceram daquela região", disse Murillo, observando que bancos de dados de pessoas desaparecidas na área estão sendo consultados.

Zacatecas está nas principais rotas de transferência de drogas para os Estados Unidos e, segundo especialistas, o território é disputado por pelo menos três grupos criminosos locais que teriam vínculos com os cartéis de Sinaloa e Jalisco Nueva Generación, os mais poderosos do México.