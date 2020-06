Petróleo fecha em baixa em mercado preocupado com a demanda

Os preços do petróleo caíram nesta sexta-feira, depois de ganhar terreno no início do dia, em um mercado afetado pelos efeitos da pandemia de coronavírus na demanda.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em agosto fechou a US$ 41,02 em Londres, queda de 0,1% em relação ao fechamento de quinta-feira.

Enquanto isso, em Nova York, o barril do WTI para entrega em agosto perdeu 0,6%, fechando a US$ 38,49.

Nesta semana, o Brent perdeu 2,8% e o WTI, 3,2%.

"Altas taxas de contaminação por COVID-19 podem levar a mais confinamento e, assim, reduzir a demanda" por petróleo, avaliou Bjornar Tonhaugen, da Rystad Energy.