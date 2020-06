Dois foguetes lançados da Faixa de Gaza em direção a Israel

Dois foguetes foram lançados nesta sexta-feira(26) da Faixa de Gaza, controlada pelo movimento islâmico Hamas, em direção a Israel, anunciou o Exército israelense.

Os disparos acionaram sirenes de alarme na cidade israelense de Sderot, que faz fronteira com a Faixa.

O último foguete contra o estado hebreu a partir de Gaza foi lançado no início de maio.

"A resistência considera a anexação da Cisjordânia e do vale do Jordão como uma declaração de guerra contra nosso povo e faremos tudo o que pudermos para o inimigo se arrepender", alertou na quinta-feira o porta-voz do braço militar do Hamas, Abu Obaida.

A tensão cresce na região com a possibilidade do plano de anexação israelense entrar em vigor, o que pode ocorrer em julho.

O projeto faz parte do plano de paz do governo dos Estados Unidos para o Oriente Médio.

O Hamas alertou Israel que uma anexação de parte da Cisjordânia equivaleria a uma "declaração de guerra".