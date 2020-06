Iraniano-norueguês condenado na Dinamarca por tentativa de assassinato a mando do regime

Um homem, de nacionalidade iraniana e norueguesa, foi condenado nesta sexta-feira(26) a sete anos de prisão por sua participação no plano de assassinar um opositor árabe-iraniano a mando do Irã.

O julgamento foi realizado na Dinamarca e a informação foi divulgada pelo tribunal de Roskilde (leste).

Mohammed Davudzadeh Loloei, de 40 anos, foi considerado culpado de "participação na tentativa de assassinato" do líder do grupo separatista ASMLA (Movimento Árabe pela Libertação de Ahvaz), que tinha um mandado de prisão do Irã, de acordo com a decisão a que a AFP teve acesso.

"O acusado deveria ter percebido que, através de suas investigações e observações, estava ajudando o serviço de inteligência iraniano ... para o assassinato" do homem em território dinamarquês, concluíram os juízes.

A Dinamarca considera que a tentativa frustrada foi a mando do regime iraniano em retaliação ao ataque em Ahvaz que causou 24 mortes em setembro de 2018. O Irã nega a acusação.

Uma grande operação dos serviços de inteligência dinamarqueses (PET) e da polícia frustrou o projeto em 28 de setembro de 2018.

Segundo a justiça dinamarquesa, de 25 a 27 de setembro, o acusado esteve na casa do alvo do ataque, Habib Yabor Kabi, em Ringsted, na periferia de Copenhague.

Na ocasião, ele filmou o opositor e sua esposa e mais tarde enviou as imagens a um indivíduo identificado como "Sajjadi". Os investigadores encontraram em seu telefone mensagens enviadas a esse sujeito.

O acusado, que nega os fatos, viajou mais tarde para o Irã. Ele foi preso na retorno, enquanto fazia escala no aeroporto de Gotemburgo, na Suécia.

Em seguida, foi extraditado para a Dinamarca.