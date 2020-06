Unilever suspende publicidade nos EUA por Facebook, Twitter e Instagram

A multinacional anglo-holandesa de alimentos e cosméticos Unilever anunciou nesta sexta-feira que está suspendendo sua publicidade nos Estados Unidos pelas plataformas Facebook, Twitter e Instagram até o final do ano, pelo menos, devido a um "período eleitoral polarizado".

"As marcas têm a obrigação de construir um ecossistema digital confiável e seguro. É por isso que nossas marcas não anunciarão no Facebook, no Instagram e no Twitter", informou a empresa.