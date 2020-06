Autoridades britânicas pedem prudência em praias lotadas

O governo britânico pediu à população, nesta sexta-feira (26), que respeite a distância física para impedir que a pandemia de coronavírus saia novamente do controle, após as imagens de praias lotadas em meio à onda de calor.

Com temperaturas acima de 30°C, a quinta-feira foi "extraordinariamente quente", disse o ministro do Meio Ambiente, George Eustice, à rede de televisão Sky News.

"Acho que devemos pedir às pessoas que sejam prudentes", acrescentou.

Diante do grande fluxo de turistas, a prefeitura de Bournemouth, um balneário no sul do país, fez referência a um "grande incidente" que forçou a intervenção coordenada da polícia e dos serviços de socorro.

Em uma TalkRadio na quinta-feira (25), o ministro da Saúde, Matt Hancock, lembrou que o governo pode fechar espaços públicos, se as regras forem violadas, e que "tomará medidas", se o número de infecções aumentar.

"A COVID-19 foi reduzida, graças aos esforços de todo o mundo, mas (o vírus) continua circulando de maneira geral. Se não respeitarmos as diretrizes de distância física, o número de casos voltará a aumentar", alertou o chefe da Serviços de Saúde da Inglaterra, Chris Whitty, no Twitter.

Milhares de torcedores do Liverpool também ignoraram as recomendações sanitárias e saíram para comemorar o primeiro título de campeão da Inglaterra em 30 anos, em frente ao Estádio Anfield Road, ontem à noite.

A polícia também teve de intervir para dispersar várias festas nas ruas de Londres. Pelo menos 22 policiais ficaram feridos na quarta-feira pelo arremesso de garrafas em Brixton, no sul da capital.

As autoridades de saúde ainda recomendam que se mantenha a distância de dois metros entre as pessoas para evitar a propagação do vírus que deixou mais de 43.000 mortos no Reino Unido, o país mais atingido da Europa.