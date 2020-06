Ucrânia registra recorde de novos casos de coronavírus

A Ucrânia registrou um recorde de 1.109 casos de coronavírus nesta sexta-feira (26), com uma aceleração da taxa de contágio desde que as restrições começaram a ser levantadas, segundo as autoridades, que preparam novos hospitais.

O número de novos casos quase dobrou desde o final de maio, ultrapassando 41.100, informou o Ministério da Saúde, enquanto o levantamento gradual das restrições começou em 11 de maio com a reabertura de comércios e creches e a retomada do transporte público e ligações aéreas.

No total, 1.086 pessoas morreram de coronavírus nesta antiga república soviética de cerca de 40 milhões de habitantes, segundo a mesma fonte.

O balanço real pode ser muito maior, estimam os especialistas, devido a um número relativamente baixo de testes e a demora para os resultados. Em Kiev, por exemplo, os resultados dos testes levam cerca de dez dias após a coleta da amostra.

"A taxa de ocupação de hospitais" para pacientes com COVID-19 "aumentou consideravelmente", disse o primeiro-ministro ucraniano Denys Chmygal, evocando uma "onda séria" na Ucrânia da pandemia devido ao desrespeito das medidas de barreira e distanciamento social.

As autoridades começaram a preparar hospitais adicionais para os doentes, disse ele.

"As pessoas deixaram de respeitar as restrições e as autoridades locais não se atrevem a reforçá-las", acrescentou.

O número de casos de coronavírus está aumentando na Europa, alertou na quinta-feira a Organização Mundial de Saúde, que alerta sobre o estado dos sistemas de saúde, já sob pressão, se esse aumento pós-confinamento não for controlado.