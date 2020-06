México supera as 25.000 mortes e os 200.000 contágios por COVID-19

O México superou nesta quinta-feira (25) os 25.000 mortos e os 200.000 contagiados por COVID-19, quase quatro meses depois de o vírus chegar a este país de 127 milhões de habitantes, informou o governo.

O número de pessoas contagiadas pelo novo coronavírus é de "202.951 no dia de hoje", enquanto que "infelizmente os que faleceram em consequência da doença são 25.060", disse em coletiva de imprensa José Luis Alomía, diretor geral de Epidemiologia da Secretaria de Saúde.

Até a quarta tinham sido registradas 24.324 mortes e 196.847 pessoas contagiadas.

Os primeiros três casos de contágio no México remetem a 28 de fevereiro e na última semana de março, o governo suspendeu atividades não essenciais.

Em 1º de junho começou a reabertura das atividades econômicas não essenciais de forma gradual.

A Cidade do México continua em estado de emergência máxima. Juntamente com o estado do México, somam 77.142 contágios.

O México tem uma incidência de contágios de 159 pessoas por cem mil habitantes, segundo cifras apresentadas nesta quinta na coletiva de imprensa.